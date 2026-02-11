Crime 101, prime recensioni da urlo per il film con Chris Hemsworth: "Livello altissimo” Le prime reazioni della critica risultano del tutto positive, con grandi elogi al cast stellare e allo stile narrativo: scopriamo di più.

L’attesa è finalmente finita: Crime 101, il nuovo thriller ad alta tensione diretto da Bart Layton e interpretato da Chris Hemsworth, Halle Berry e Mark Ruffalo, ha ricevuto la prima ondata di reazioni della critica americana e internazionale. Basato sull’omonima novella di Don Winslow, il film intreccia furti spettacolari, inseguimenti lungo l’autostrada di Los Angeles e una ‘caccia al topo’ che richiama i grandi classici del genere, mentre il trio di protagonisti riceve elogi unanimi per intensità e chimica scenica. Ecco le prime reazioni.

Crime 101 convince la critica: "Sembra uscito direttamente dai primi anni ’90"

Le prime reazioni provenienti da critici statunitensi dipingono Crime 101 come un thriller solido, capace di risvegliare l’essenza dei grandi film di genere anni ’90 con un tocco contemporaneo. La stampa specializzata non ha lesinato elogi, sottolineando in particolare lo stile narrativo pungente e l’abilità del regista nel sostenere una tensione costante senza appoggiarsi a effetti speciali pomposi.

Il giornalista e critico cinematografico Scott Menzel ha affermato: "Crime 101 sembra un thriller criminale uscito direttamente dai primi anni ’90, e lo dico come il più grande complimento. L’intero cast è eccellente, portando con sé quel fascino e quell’energia old-school che mi hanno riportato ai tempi in cui guardavo film del genere con mia madre e mio padre. Pur essendo un po’ troppo lungo, Crime 101 ricorda che i thriller d’azione coinvolgenti non hanno bisogno di effetti visivi continui per funzionare. Davvero un grande momento al cinema".

Ad aggiungere ulteriori elogi ci ha pensato il critico Dustin Putnam che, a proposito del film, ha scritto: "Un thriller crime di altissimo livello. Lo stile cupo, le riflessioni morali ponderate e il vivace lavoro sui personaggi lo rendono un delizioso ritorno al tipo di cinema intelligente e adulto che Hollywood realizzava un tempo".

Chris Hemsworth, Halle Berry e Mark Ruffalo: un trio che conquista

La critica oltre oceano ha sottolineato non solo l’eccellenza del cast, ma anche la forza delle sequenze e del dialogo. Numerosi critici su social e piattaforme hanno elogiato la performance di Chris Hemsworth, descritto come un protagonista capace di dare profondità e vulnerabilità al suo personaggio, un ladro di classe con un passato difficile.

Il collega Mark Ruffalo, è stato invece definito "fantastico" nel ruolo del detective, nonché uno dei maggiori punti di forza del film. Infine, l’iconica Halle Berry è stata celebrata per la sua presenza magnetica sullo schermo ed elogiata, in particolare, per un monologo descritto da alcuni recensori come "memorabile" e capace di catturare l’attenzione più di una classica scena d’azione.

