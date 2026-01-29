Trova nel Magazine
Crime 101, adrenalina pura nel nuovo trailer con Chris Hemsworth: il colpo dell'anno è servito

È in arrivo nei cinema italiani un thriller al cardiopalma con Chris Hemsworth in bilico tra furti, caccia, fughe e scelte estreme: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ancor prima dell’uscita ufficiale nelle sale cinematografiche italiane, il nuovo thriller ad alta tensione Crime 101 – La strada del crimine sta già facendo parlare di sé in lungo e in largo. Proprio oggi è stato pubblicato un nuovo trailer che ci regala altre immagini di un film adrenalinico dal cast eccezionale: ritmo serrato, personaggi complessi e stelle hollywoodiane come protagonisti. La pellicola, che nasce dai romanzi del maestro del noir Don Winslow e dalla penna del regista Bart Layton, uscirà al cinema il prossimo 12 febbraio 2026. Nell’attesa, ecco cosa ci rivela il trailer.

Crime 101, il nuovo trailer conquista tutti

Nel trailer appena diffuso vediamo subito un’atmosfera carica di adrenalina: il protagonista Davis, interpretato da Chris Hemsworth, è un ladro di gioielli elegante e sfuggente che vive seguendo un codice tutto suo. La tensione cresce quando il suo percorso si incrocia con quello di Sharon (Halle Berry), un’assicuratrice disillusa e stanca della sua vita, presentata come La talpa, e di Orman (Barry Keoghan), un rivale molto pericoloso. Non manca poi l’entrata in scena del poliziotto detective Lubesnick (Mark Ruffalo), deciso a incastrare il ladro attraverso inseguimenti, alleanze impreviste e un crescendo di colpi di scena.

Crime 101 – La strada del crimine, la trama del nuovo thriller adrenalinico

La trama di Crime 101 – La strada del crimine ruota intorno a Davis, ladro sfuggente da tempo inseguito dalla polizia, che punta al colpo più grande della sua carriera e, possibilmente, anche l’ultimo: un furto multimiliardario. Ad un certo punto, però, incontra Sharon, un’assicuratrice disillusa che si ritrova coinvolta in un gioco più grande di lei. Tutto questo con il poliziotto Lubesnick alle calcagna e sempre più vicino a svelare il mistero dietro ai furti che hanno sconvolto la costa occidentale. Il filo che separa preda e cacciatore si assottiglia sempre di più, e ognuno di loro si ritrova ad affrontare le conseguenze delle proprie scelte. Una storia che nasce da un racconto di Don Winslow contenuto nella raccolta Broken, che HarperCollins ha di recente riportato in libreria con il nuovo titolo Crime 101.

La grandezza di questo film non deriva soltanto dalla trama intricata e dalle scene adrenaliniche sapientemente girate sotto la guida di Bart Layton, ma anche e soprattutto dalla presenza di un cast stellare: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Nick Nolte, e molti altri artisti di grandissimo talento. L’appuntamento è dunque il 12 febbraio 2026 nelle sale cinematografiche italiane, con una storia coinvolgente tra criminalità, ambizione e scelte morali, che si preannuncia intensa e avvincente dal primo minuto.

Programmi

