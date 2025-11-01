Cremonese-Juventus, oggi in diretta Tv: dove vederla, orario e l'obiettivo (sorprendente) di Luciano Spalletti Oggi - sabato 1 novembre - Luciano Spaletti debutta sulla panchina della Juventus contro la Cremonese: ecco dovede vedere il match in diretta Tv e streaming.

Sabato 1 novembre alle ore 20.45, la Juventus scenderà in campo allo stadio Giovanni Zini di Cremona per affrontare la Cremonese, nel primo anticipo della decima giornata di Serie A. Grande attenzione sul debutto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, chiamato a prendere il posto di Igor Tudor e a dare nuova linfa a una squadra reduce da un avvio di stagione altalenante.

I bianconeri arrivano a questo incontro con fiducia, dopo aver interrotto un periodo negativo con la vittoria per 3-1 contro l’Udinese nel turno infrasettimanale.

Dall’altra parte, la Cremonese di Davide Nicola conferma il suo ottimo avvio di stagione: solida in difesa e letale nelle ripartenze, la squadra lombarda ha conquistato 16 punti in nove giornate e viene dal successo esterno per 2-0 contro il Genoa.

Cremonese-Juventus: dove vederla stasera in TV e streaming

Cremonese-Juventus in diretta TV: DAZN e sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio).

Dove vederla in streaming: sarà disponibile sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.

Orario d’inizio: 20.45

Giornata di Serie A ENILIVE: Decima giornata

Juve, la carica di Luciano Spalletti e il sogno Scudetto

L’era Spalletti è appena iniziata, ma l’arrivo del tecnico toscano ha portato una ventata d’ottimismo in casa Juve. È stato lui stesso, ieri pomeriggio, a suonare la carica nella prima conferenza da tecnico bianconero.

Spalletti ha messo da parte la diplomazia, chiarendo a tutti che il suo obiettivo è quello di portare la Juventus alla vittoria dello Scudetto: "Spero di rientrare nel giro Scudetto: ne parlavamo con i giocatori, le intenzioni devono essere al massimo", ha detto il nuovo tecnico della Vecchia Signora.

Che poi ha aggiunto: "Vogliamo provarci, mancano ancora 29 partite e sono tante e poi nei tanti anni di carriera ne ho viste di tutti i colori: non vedo perché io mi debba accontentare".

Ultime news e probabili formazioni

In casa Juventus, Spalletti ha diretto il suo primo allenamento e punta a dare subito una svolta alla squadra. Grande curiosità intorno a Vlahovic e Openda, pronti a guidare l’attacco. Non sarà della partita la stellina turca Kenan Yildiz, out per infortunio.

La Cremonese conferma il suo 3-5-2 consolidato e punta a sfruttare la compattezza difensiva e la velocità dei suoi esterni. In attacco mister Nicola darà ancora spazio al veterano inglese Vardy, che la scorsa settimana ha segnato il suo primo gol in Serie A.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Conceição, Vlahovic, Openda. All. Spalletti.

Serie A oggi: tutti i match di sabato 1 novembre

Oltre a Cremonese-Juventus, il programma degli anticipi di Serie A oggi 1 novembre propone altre due partite:

Udinese vs Atalanta – ore 15:00: diretta su DAZN.

Napoli vs Como – ore 18:00: diretta su DAZN

