Creed, Michael B. Jordan non ha dubbi: la figlia di Adonis (Amara) rivoluzionerà il franchise con una serie spin-off Amara Creed diventa protagonista del primo spin-off targato Amazon: la giovane promessa del ring guida l’espansione del Creed-Verse ideato da Michael B. Jordan.

Stiamo per darvi una notizia bomba, quindi, rimanete calmi e non date di matto. Tutti noi ci siamo appassionati alla saga di Creed, ideata da Michael B. Jordan e ambientata nel mondo della boxe (una specie di ‘erede’ di Rocky, se così vogliamo definirla ma con le pinze) e adesso, sembra proprio che il Creed-verse si espanderà con una serie spin-off per Amazon dedicata ad Amara, la figlia di Adonis. Intanto, l’attore ha anche parlato del futuro dei film dedicati al pugile e dunque, la domanda sorge spontanea: Creed 4 si farà? Noi abbiamo la risposta.

Creed, in arrivo una serie spin-off su Amara (figlia di Adonis)

Di recente, Michael B. Jordan ha annunciato lo sviluppo di diversi spin-off del franchise di Rocky che andranno a espandere il Creed-Verse. Il progetto più interessante è uno spin-off dedicato ad Amara Creed, la figlia sordomuta di Adonis, introdotta in Creed II e mostrata adolescente in Creed III, dove si intravedevano le sue ambizioni da pugile. Jordan ha spiegato a Variety: "Stiamo realizzando uno spin-off sulla figlia di Adonis, la storia di Amara, come una serie televisiva che è stata acquisita da Amazon. Quindi vedrete diverse parti dell’universo di Creed, il Creed-Verse, come mi piace chiamarlo", aggiungendo che "Queste piccole IP manterranno vivo l’universo senza che dipenda completamente da me. Diciamo che Adonis sarà adiacente."

Creed 4 si farà? Le parole di Michale B. Jordan

Inoltre, Michael B. Jordan ha sorpreso i fan con un’altra notizia che riguarda la saga dei film Creed. Ha confermato che il sequel Creed 4, è ancora in sviluppo e che il progetto non è stato abbandonato. L’attore ha ribadito che il film si farà: "Prima o poi, decisamente. Si tratta di un franchise che è stato enormemente gentile con me in modo importante. Amo MGM e Irwin Walker e tutto quello a cui stanno lavorando. Penso ci sia ancora un po’ di storia da proporre". Jordan ha spiegato inoltre che, pur non volendo boxare sul ring per molti anni, vede nuove possibilità narrative: "Voglio essere sul ring facendo boxe per i prossimi 15 anni? Non molto. Ma penso ci siano modi intelligenti e personaggi interessanti che sono già stati introdotti e che potremmo vedere la direzione che prenderà la storia, oltre a introdurne di nuovi che ho in mente. Potrei ancora fare del mio meglio un paio di volte nel franchise".

Dunque, anche se il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale, c’è l’intenzione di realizzarlo, oltre agli spin-off attualmente in lavorazione. Nel frattempo, il ritorno (seppur indirettamente) nell’universo di Rocky avverrà con l’atteso biopic I Play Rocky, dedicato agli esordi della carriera di Sylvester Stallone.

