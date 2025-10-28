Crash Bandicoot: l'icona PlayStation arriva su Netflix con la serie tv da urlo L'iconico Crash Bandicoot prepara il suo salto più bello e folle: Netflix realizzerà la serie animata che farà sognare gamer e nostalgici anni ’90. I dettagli.

Con questa notizia siamo sicuri che farete un salto nella nostalgia: il mitico Crash Bandicoot sta per tornare, ma in una veste del tutto nuova. Dopo aver fatto la storia dei videogiochi e conquistato intere generazioni di giocatori, il celebre marsupiale con i pantaloncini di jeans si prepara a sbarcare su uno dei colossi dello streaming più grandi di sempre, sotto forma di serie animata. Un progetto ambizioso, ricco di sorprese, su cui Netflix è pronto a scommettere,. Di seguito, tutti i dettagli.

Crash Bandicoot, Netflix sta lavorando a una serie animata

Netflix continua a investire con fermezza negli adattamenti tratti da celebri franchise di videogiochi. Dopo i successi di Castlevania, Arcane e Sonic Prime, la piattaforma sta lavorando in gran segreto a una nuova serie animata dedicata a una delle icone più amate dell’era PlayStation: Crash Bandicoot. Secondo le prime indiscrezioni, il progetto è affidato a WildBrain Studios, il team canadese già responsabile di Sonic Prime, oltre che di produzioni come Carmen Sandiego, Johnny Test e Go, Dog. Go! per Netflix. Per ora non sono stati svelati dettagli sulla trama né sul cast dei doppiatori, ma questa produzione rappresenterà la prima serie animata interamente dedicata a Crash Bandicoot. Il personaggio era già apparso su Netflix in Skylanders Academy, realizzata da Activision Blizzard Studios e TeamTO.

Oltre ai titoli rivolti a un pubblico adulto come Splinter Cell, Tomb Raider e Arcane, la piattaforma sta sviluppando anche progetti pensati per i più giovani, tra cui nuove serie dedicate a Minecraft (sempre in collaborazione con WildBrain) e Clash of Clans. Parallelamente, sono in cantiere anche adattamenti ispirati a famosi giochi da tavolo come Catan, Cluedo! e Monopoly. Per quanto riguarda una possibile data di uscita della serie, purtroppo, non abbiamo alcuna informazione al riguardo ed è anche comprensibile visto che il progetto è alle primissime fasi. Noi, ovviamente, vi terremo aggiornati.

Crash Bandicoot, un franchise di successo

Il franchise di Crash Bandicoot è nato nel 1996 come esclusiva per la prima PlayStation, sviluppato da Naughty Dog. Con la trilogia originale e lo spin-off Crash Team Racing, il marsupiale arancione è diventato la mascotte non ufficiale di Sony negli anni ’90. Dopo il passaggio di proprietà da Universal Interactive ad Activision (oggi parte di Microsoft) la serie ha attraversato diverse fasi, spaziando dai platform ai giochi di corse, fino al grande ritorno nel 2017 con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e, successivamente, Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Inutile dire che, nel corso degli anni, questo videogioco ha avuto un grandissimo successo commerciale, vendendo oltre 6,8 milioni di unità in tutto il mondo.

