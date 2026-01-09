Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Crans Montana, su Netflix spopola una vecchia serie che ricorda (molto) la tragedia

Da qualche giorno la serie più vista sul noto portale streaming è La notte che non passerà, che rievoca diverse similitudini con la tragedia in Svizzera

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Nell’ultima settimana la miniserie La notte che non passerà (Todo Dia a Mesma Noite) è tornata tra i titoli più visti su Netflix, con una trama che ricorda molto il triste fatto di cronaca della notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La miniserie brasiliana, uscita a inizio 2023, è infatti ispirata a una delle peggiori tragedie della storia recente del Brasile: l’incendio della discoteca Kiss di Santa Maria, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2013. Ma quali sono le vere similitudini tra le due vicende?

La notte che non passerà spopola su Netflix all’indomani di Crans-Montana: le similitudini

Nell’arco di cinque episodi, La notte che non passerà ricostruisce (in maniera parzialmente romanzata) ciò che accadde la notte tra il 26 e il 27 gennaio 2013, ovvero l’incendio della discoteca Kiss di Santa Maria, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Nel locale, quella notte, si stava tenendo una festa universitaria con musica dal vivo ed erano presenti circa 2000 giovani, ben oltre la capienza consentita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Al momento dell’esibizione della band Gurizada Fandangueira, sul palco vennero accesi dei fuochi pirotecnici. Le fiamme arrivarono a lambire il soffitto, rivestito di materiale fonoassorbente altamente infiammabile. L’incendio è immediato e repentino. In pochi istanti il locale fu invaso dalle fiamme e soprattutto da un fumo tossico e asfissiante. Il bilancio fu devastante: 242 vittime e oltre 600 feriti. Molte delle vittime non morirono per le fiamme, ma per l’asfissia causata dai gas. A questo contribuirono anche delle uscite di emergenza totalmente inadeguate a gestire la quantità di persone presenti.

Dal Brasile alla Svizzera, una storia tristemente simile

La serie brasiliana si basa sul libro scritto della giornalista Daniela Arbex, e mostra con grande precisione il caos, la calca, il panico e l’orrore di quei minuti interminabili. Inoltre, non si ferma alla sola notte del disastro, ma segue le famiglie anche dopo, tra le ferite (fisiche e psicologiche) e la lotta per avere giustizia.Diretta da Carol Minêm e Julia Rezende con sceneggiatura di Gustavo Lipsztein, La notte che non passerà include nel cast Thelmo Fernandes, Bianca Byington, Leonardo Medeiros e Paola Antonini.

Le somiglianze con il triste caso di Crans-Montana sono abbastanza evidenti. In entrambi i casi le vittime erano giovanissime, riunite in un locale per festeggiare. A innescare l’incendio sono stati strumenti pirotecnici impiegati in modo incauto: fuochi d’artificio lanciati dal palco in Brasile, fontane luminose trasportate all’interno del locale svizzero. In tutte e due le circostanze, poi, le uscite di sicurezza si sono rivelate inadeguate alla situazione.

Potrebbe interessarti anche

gf vip 8 loredana lecciso

Al Bano e Loredana Lecciso, tragedia sfiorata: "Bido doveva passare il Capodanno a Le Costellation, la fidanzata è di Crans Montana"

La madre rivela che il figlio minore di Al Bano si è salvato dalla strage solo grazi...
Guy Chiappaventi la7 crans montana

Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) si commuove in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video

Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans...
Da Noi a Ruota Libera, Fialdini si emoziona per Crans Montana: "Non ci sono parole per questa tragedia"

Da Noi a Ruota Libera, Fialdini si emoziona per Crans Montana: "Non ci sono parole per questa tragedia"

In apertura di puntata, il messaggio toccante per la strage dei ragazzi in Svizzera....
Milo Infante

Milo Infante, furia in Tv dopo l'aggressione all'inviato di Ore 14: "Atto vigliacco", cos'è successo a Crans Montana

Un'inviata di Ore 14 è stata aggredita a Crans Montana, luogo dell'incendio dove han...
domenico marocchi crans montana

Rai, l'inviato Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: "Spintoni, minacce e insulti agli italiani"

L’inviato di Uno Mattina News aggredito a Crans-Montana durante il lavoro sulla trag...
Greta Rossetti

Greta Rossetti, l’attacco choc della madre dopo il video con Perla Vatiero: “Bruciate vive”. Il riferimento choc a Crans-Montana

La mamma dell’ex gieffina Marcella Bonifacio ha risposto ad alcune utenti sui social...
attacco venezuela quarta repubblica cancella benigni 3 gennaio

Arresto Maduro, Rai e Mediaset stravolgono i palinsesti: salta il Festival del Circo di Montecarlo e Porro rimpiazza Benigni

Rai e Mediaset stravolgono la programmazione del 3 gennaio dopo la caduta di Maduro:...
Domenica In e Da Noi a ruota libera anticipazioni oggi 4 gennaio 2026

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Raoul Bova si racconta tra pubblico e privato, Enrica Bonaccorti e la sua malattia

Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 4 gennaio, dei talk di Rai 1. Da Venier anc...
David Parenzo

David Parenzo, l’incidente e il mea culpa in TV: "Mai fare i bischeri a 50 anni", cosa gli è successo

Il conduttore di L'Aria che tira è tornato in onda su La7 con un tutore alla spalla:...

Lucart

Aziende virtuose

Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis

LEGGI

Personaggi

Domenico Marocchi

Domenico Marocchi
Raniero Monaco di Lapio

Raniero Monaco di Lapio
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales
Lily Collins

Lily Collins

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963