Crans Montana, su Netflix spopola una vecchia serie che ricorda (molto) la tragedia
Da qualche giorno la serie più vista sul noto portale streaming è La notte che non passerà, che rievoca diverse similitudini con la tragedia in Svizzera
Nell’ultima settimana la miniserie La notte che non passerà (Todo Dia a Mesma Noite) è tornata tra i titoli più visti su Netflix, con una trama che ricorda molto il triste fatto di cronaca della notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La miniserie brasiliana, uscita a inizio 2023, è infatti ispirata a una delle peggiori tragedie della storia recente del Brasile: l’incendio della discoteca Kiss di Santa Maria, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2013. Ma quali sono le vere similitudini tra le due vicende?
La notte che non passerà spopola su Netflix all’indomani di Crans-Montana: le similitudini
Nell’arco di cinque episodi, La notte che non passerà ricostruisce (in maniera parzialmente romanzata) ciò che accadde la notte tra il 26 e il 27 gennaio 2013, ovvero l’incendio della discoteca Kiss di Santa Maria, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Nel locale, quella notte, si stava tenendo una festa universitaria con musica dal vivo ed erano presenti circa 2000 giovani, ben oltre la capienza consentita.
Al momento dell’esibizione della band Gurizada Fandangueira, sul palco vennero accesi dei fuochi pirotecnici. Le fiamme arrivarono a lambire il soffitto, rivestito di materiale fonoassorbente altamente infiammabile. L’incendio è immediato e repentino. In pochi istanti il locale fu invaso dalle fiamme e soprattutto da un fumo tossico e asfissiante. Il bilancio fu devastante: 242 vittime e oltre 600 feriti. Molte delle vittime non morirono per le fiamme, ma per l’asfissia causata dai gas. A questo contribuirono anche delle uscite di emergenza totalmente inadeguate a gestire la quantità di persone presenti.
Dal Brasile alla Svizzera, una storia tristemente simile
La serie brasiliana si basa sul libro scritto della giornalista Daniela Arbex, e mostra con grande precisione il caos, la calca, il panico e l’orrore di quei minuti interminabili. Inoltre, non si ferma alla sola notte del disastro, ma segue le famiglie anche dopo, tra le ferite (fisiche e psicologiche) e la lotta per avere giustizia.Diretta da Carol Minêm e Julia Rezende con sceneggiatura di Gustavo Lipsztein, La notte che non passerà include nel cast Thelmo Fernandes, Bianca Byington, Leonardo Medeiros e Paola Antonini.
Le somiglianze con il triste caso di Crans-Montana sono abbastanza evidenti. In entrambi i casi le vittime erano giovanissime, riunite in un locale per festeggiare. A innescare l’incendio sono stati strumenti pirotecnici impiegati in modo incauto: fuochi d’artificio lanciati dal palco in Brasile, fontane luminose trasportate all’interno del locale svizzero. In tutte e due le circostanze, poi, le uscite di sicurezza si sono rivelate inadeguate alla situazione.
