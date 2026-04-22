Coyote vs. Acme, l’iconico Willy sta per tornare: svelato il trailer e quando esce il film Uno dei personaggi più iconici dei Looney Tunes sta per tornare come protagonista di un film assolutamente imperdibile: trama, cast e curiosità.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Se c’è un personaggio che, nel corso dei decenni, ha insegnato a grandi e piccini il significato della parola ‘perseveranza’, questo è indubbiamente Willy il Coyote: eterno perdente che si rifiuta di perdere la speranza, nonostante venga sempre sabotato dalla Acme Corporation nel suo vano tentativo di catturare Beep Beep. Dopo tutta una serie di esplosioni, cadute nel vuoto e miracolosi salvataggi all’ultimo secondo, l’iconico Willy sta per tornare sul grande schermo con il film Coyote vs. Acme, del quale proprio oggi è stato pubblicato il primo trailer ufficiale con la data di uscita: ecco quando potremo vederlo.

Coyote vs. Acme, Willy passa alle vie legali: cosa vedremo

Come rivelato dall’incredibile trailer uscito nelle ultime ore, l’attesissimo film Coyote vs. Acme uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 28 agosto 2026. Ciò che vedremo sarà una commedia che mescolerà live-action e animazione, diretta da Dave Green, che segnerà il grande ritorno sullo schermo di uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes.

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L’idea di creare questo film nasce da un pezzo satirico pubblicato sul The New Yorker nel 1990 da Ian Frazier: dopo decenni di gadget difettosi creati dalla Acme Corporation, che hanno sempre vanificato i suoi tentativi di catturare Beep Beep, Willy il Coyote decide finalmente di passare alle vie legali. Ed è così che decide di affidarsi a Kevin Avery, un avvocato squattrinato e in cerca di riscatto (interpretato da Will Forte) che vede nel caso un’occasione d’oro. Le cose si complicano però quando l’avvocato scopre che il suo ex capo, incarnato da un John Cena in versione legal, difende proprio la Acme Corporation. La crescente amicizia tra Willy e il suo difensore diventa così il cuore emotivo di una storia tutta da scoprire.

Il cast di questo film è davvero grandioso: accanto a Will Forte e John Cena troviamo Lana Condor, P.J. Byrne, Tone Bell, Martha Kelly, Luis Guzmán e il veterano Eric Bauza, storica voce dei Looney Tunes. E per i fan della vecchia guardia, anche Titti, Daffy Duck, Bugs Bunny e Foghorn Leghorn compariranno in ruoli di supporto e cameo. E un assaggio di tutto questo è già disponibile nello scoppiettante trailer appena pubblicato.

Coyote vs. Acme, un film iconico a partire dalla sua produzione

E se la trama del film è già ricca di colpi di scena, quella della sua produzione lo è ancora di più: nel novembre 2023, i vertici della Warner Bros. hanno annunciato che il film, pur essendo stato completato, non sarebbe stato distribuito: lo studio ha infatti preferito una perdita fiscale di circa 30 milioni di dollari, lasciando cast e troupe all’oscuro della decisione fino all’ultimo momento. La svolta è poi arrivata nel 2025, quando la Ketchup Entertainment ha deciso di acquisire i diritti mondiali impegnandosi a portare il film nelle sale il 28 agosto 2026.

Una storia che è poi stata utilizzata proprio nella campagna di lancio dello stesso film. Il trailer ufficiale riporta infatti la scritta "The Film Acme Didn’t Want You to See", ovvero "Il film che la Acme non voleva farvi vedere". Una frase che gioca sul doppio senso tra la corporation fittizia del cartone e quella reale che aveva tentato di cancellarlo. Un’idea indubbiamente geniale.

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