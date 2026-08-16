"Sono quasi morta, ma non ci credevo": la confessione choc di Courtney Love. Poi l'annuncio che fa impazzire i fan L'ex moglie di Kurt Cobain racconta il dramma vissuto nel 2019 e annuncia il ritorno alla musica con un nuovo album

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Courtney Love è una delle icone più controverse e riconoscibili del rock degli anni Novanta. Cantautrice e frontwoman degli Hole, è conosciuta anche per essere stata l’ultima moglie di Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, con cui ha condiviso una parte cruciale della sua vita. Da allora il suo percorso, tra musica, vicende personali e momenti difficili, ha continuato a catturare l’attenzione del pubblico. Oggi torna a far parlare di sé con una confessione sorprendente su una grave malattia affrontata anni fa e con una notizia che i suoi fan aspettavano da tempo.

Courtney Love: la malattia e il racconto ai fan

In un video condiviso su Instagram, Love ha deciso di raccontare con maggiore apertura quanto vissuto nel 2019, quando si trovava in Inghilterra. Senza specificare quale fosse la malattia che l’aveva colpita, la musicista ha descritto una situazione estremamente grave, spiegando di essere stata ricoverata a lungo e di aver temuto per la propria vita. "Il mio corpo è semplicemente esploso", ha raccontato, ricordando di aver perso tutti i capelli e di essere arrivata a pesare appena 45 chili. Secondo quanto riferito dalla stessa Love, i medici le avevano fatto sapere che avrebbe potuto non farcela. Lei, però, ha scelto di non arrendersi: "Quando mi hanno comunicato che stavo per morire, semplicemente non ci ho creduto". Oggi il quadro è fortunatamente molto diverso. La cantautrice ha spiegato di essere guarita e di stare bene, definendo quasi straordinario il percorso che l’ha riportata alla vita di tutti i giorni.

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Courtney Love e il nuovo disco dopo oltre un decennio

La confessione social è arrivata insieme a un annuncio importante per i suoi fan: Love ha infatti confermato di avere un nuovo album praticamente pronto. "È buono, ci ho messo molto". Sono passati molti anni dall’ultimo album solista di Courtney Love, Nobody’s Daughter, pubblicato nel 2010. Ora la musicista sembra finalmente pronta a voltare pagina con una nuova raccolta di canzoni, anche se per il momento non sono stati comunicati né il titolo definitivo né una data precisa per l’uscita. l progetto, tuttavia, non è privo di collaborazioni di peso. Già nel 2024 Love aveva raccontato a Stereogum che nel disco avrebbero trovato spazio anche Michael Stipe, storica voce dei R.E.M., e Will Sergeant degli Echo & the Bunnymen. Rimane invece ancora lontana una possibile reunion degli Hole. Per chi spera di rivedere Love sul palco insieme alla band e ascoltare nuovamente dal vivo album simbolo come Live Through This e Celebrity Skin, almeno per ora non sembrano esserci novità. La notizia più importante, però, è un’altra: Courtney Love è ancora qui e ha nuova musica da far ascoltare. Dopo una lunga assenza, una delle voci più inconfondibili e discusse del rock americano sembra essere pronta a tornare a parlare attraverso le proprie canzoni.

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