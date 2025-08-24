Trova nel Magazine
Libero Magazine

Countdown, Jensen Ackles e Eric Dane vittime di un complotto da brividi: il cast della nuova serie di Prime Video

Jensen Ackles e Eric Dane sono i protagonisti di Countdown, la nuova serie di Prime Video che sta conquistando gli abbonati. Ci sarà la seconda stagione?

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Countdown 2 si farà? Gli amati personaggi della serie TV torneranno in azione? Mentre ci si avvicina al finale di stagione, i fan della serie di Prime Video iniziano a chiedersi se la storia continuerà. Finora, il progetto ha ricevuto recensioni contrastanti da critica e pubblico, e di certo quest’ultimo ha apprezzato il crime drama con Jensen Ackles molto più del primo.

Countdown 2 si farà? Gli spoiler del creatore della serie

Sfortunatamente, il creatore della serie, Derek Haas, pare abbia deciso di lasciare completamente la gestione ai vertici di Prime Video. Lui stesso ha infatti dichiarato: "Per fortuna, devo preoccuparmi solo di realizzare spettacoli e non di come i pezzi grossi prendono le loro decisioni sulla programmazione. Loro devono destreggiarsi tra un sacco di strategie, relazioni, dati, esperienza e, a volte, la solita assunzione di rischi… sono persone intelligenti… io ne sto fuori!". Il futuro della serie rimane, dunque, in bilico, così come quello dei suoi protagonisti. Ma chi sono e qual è il loro ruolo nella serie?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il cast di Countown: chi sono i personaggi della serie TV di Prime Video

Il cast della serie Countdown è capitanato da Jensen Ackles (nota star di Supernatural) che interpreta Mark Meachum. Il personaggio è stato da lui stesso descritto come un "detective di Los Angeles senza scrupoli" che "corre rischi che la maggior parte delle persone non correrebbe" in un’intervista del maggio 2025 a Entertainment Weekly. Ackles ha osservato che i fan dei suoi lavori precedenti troveranno in Meachum un "sapore familiare" in quanto somiglia ad alcuni dei suoi personaggi passati.

  • Eric Dane interpreta invece l’agente speciale Blythe, che riunisce una squadra di poliziotti sotto copertura per sovvertire un complotto per distruggere Los Angeles.
  • Jessica Camacho, nota per i suoi ruoli in Sleepy Hollow e All Rise, interpreta in Countdown l’agente speciale Amber Oliveras. Poco si sa dell’attrice: preferisce infatti mantenere un basso profilo e non si sa molto della sua vita privata.
  • Elliot Knight interpreta Keyonte Bell, un agente dell’FBI di terza generazione in Countdown. Nella vita reale, Knight è apertamente queer ed è un convinto sostenitore dell’inclusione LGBTQ+ nell’industria dell’intrattenimento.
  • Concludiamo il cast principale della serie con Violett Beane: l’attrice interpreta Evan Shepherd, un’analista acuta e intraprendente, fondamentale per le operazioni segrete della squadra.

Potrebbe interessarti anche

Eric Dane

Euphoria, Eric Dane sfida la SLA con un gesto che fa commuovere i fan

Dopo la diagnosi di SLA, Eric Dane è apparso per la prima volta in pubblico alla pre...
House of Guinness, data d'uscita e foto della nuova serie Netflix

L'incredibile storia della birra 'Guinness' arriva su Netflix: quando esce e prime immagini della serie

La nuova serie TV di Netflix House of Guinness sta per arrivare sulla piattaforma e ...
Dangerous Waters, stasera in tv l’ultimo film con Ray Liotta: la trama e la scena finale prima della morte dell'attore

Dangerous Waters, stasera in tv l’ultimo film con Ray Liotta: la trama e la scena finale prima della morte dell'attore

Stasera - 14 agosto - Italia 1 trasmette in prima tv il thriller del 2023 che vede l...
Splinter Cell: Deathwatch, il trailer della serie animata Netflix

Splinter Cell: Deathwatch, Sam Fisher nel primo trailer della serie Netflix basata sul videogioco

Il protagonista della fortunata saga videoludica stealth avrà una serie animata tutt...
Task, Mark Ruffalo è un agente tormentato nel trailer della serie

Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie

Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di u...
War, la nuova serie con Sienna Miller arriva su Sky: trama e cast

War, Sienna Miller protagonista del divorzio del secolo dopo un incredibile scandalo nella serie per HBO e Sky

Dominic West e Sienna Miller saranno i protagonisti del 'divorzio del secolo' nella ...
Monster, negata libertà vigilata per Erik Menendez

Monster, negata la libertà vigilata a uno dei fratelli Menendez della serie Netflix: chi è e perché

Erik Menendez, protagonista assieme al fratello Lyle della stagione 2 della serie Ne...
The Jackal

Prime Video, le uscite top di giugno 2025: I The Jackal tornano con nuove storie esilaranti

Tanti titoli interessanti che possono accontentare tutti i gusti, che ti piacciano l...
Antony Starr di The Boys dà l'addio al personaggio di Homelander

The Boys, Antony Starr dà l'addio a un 'mostruoso' personaggio della serie Prime Video: "Ho superato i miei limiti"

Antony Starr, volto del villain Homelander, annuncia l'addio alla serie dopo il term...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Fran Drescher

Fran Drescher
Francesca Chillemi

Francesca Chillemi
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney
David Corenswet

David Corenswet

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963