Countdown, Jensen Ackles e Eric Dane vittime di un complotto da brividi: il cast della nuova serie di Prime Video
Jensen Ackles e Eric Dane sono i protagonisti di Countdown, la nuova serie di Prime Video che sta conquistando gli abbonati. Ci sarà la seconda stagione?
Countdown 2 si farà? Gli amati personaggi della serie TV torneranno in azione? Mentre ci si avvicina al finale di stagione, i fan della serie di Prime Video iniziano a chiedersi se la storia continuerà. Finora, il progetto ha ricevuto recensioni contrastanti da critica e pubblico, e di certo quest’ultimo ha apprezzato il crime drama con Jensen Ackles molto più del primo.
Countdown 2 si farà? Gli spoiler del creatore della serie
Sfortunatamente, il creatore della serie, Derek Haas, pare abbia deciso di lasciare completamente la gestione ai vertici di Prime Video. Lui stesso ha infatti dichiarato: "Per fortuna, devo preoccuparmi solo di realizzare spettacoli e non di come i pezzi grossi prendono le loro decisioni sulla programmazione. Loro devono destreggiarsi tra un sacco di strategie, relazioni, dati, esperienza e, a volte, la solita assunzione di rischi… sono persone intelligenti… io ne sto fuori!". Il futuro della serie rimane, dunque, in bilico, così come quello dei suoi protagonisti. Ma chi sono e qual è il loro ruolo nella serie?
Il cast di Countown: chi sono i personaggi della serie TV di Prime Video
Il cast della serie Countdown è capitanato da Jensen Ackles (nota star di Supernatural) che interpreta Mark Meachum. Il personaggio è stato da lui stesso descritto come un "detective di Los Angeles senza scrupoli" che "corre rischi che la maggior parte delle persone non correrebbe" in un’intervista del maggio 2025 a Entertainment Weekly. Ackles ha osservato che i fan dei suoi lavori precedenti troveranno in Meachum un "sapore familiare" in quanto somiglia ad alcuni dei suoi personaggi passati.
- Eric Dane interpreta invece l’agente speciale Blythe, che riunisce una squadra di poliziotti sotto copertura per sovvertire un complotto per distruggere Los Angeles.
- Jessica Camacho, nota per i suoi ruoli in Sleepy Hollow e All Rise, interpreta in Countdown l’agente speciale Amber Oliveras. Poco si sa dell’attrice: preferisce infatti mantenere un basso profilo e non si sa molto della sua vita privata.
- Elliot Knight interpreta Keyonte Bell, un agente dell’FBI di terza generazione in Countdown. Nella vita reale, Knight è apertamente queer ed è un convinto sostenitore dell’inclusione LGBTQ+ nell’industria dell’intrattenimento.
- Concludiamo il cast principale della serie con Violett Beane: l’attrice interpreta Evan Shepherd, un’analista acuta e intraprendente, fondamentale per le operazioni segrete della squadra.
