Shailene Woodley è una bugiarda compulsiva alle dipendenze di Lindsay Lohan in una nuova serie TV Lindsay Lohan torna protagonista, dopo Quel pazzo venerdì 2, con una nuova serie TV per Hulu, dal titolo Count My Lies: nel cast Shailene Woodley

Proprio quando il secondo capitolo di Quel pazzo venerdì è al cinema, arriva la notizia di un nuovo progetto che avrà protagonista Lindsay Lohan. Hulu è infatti pronta a lanciare una nuova serie TV dal titolo Count My Lies, che vedrà come protagoniste, e come produttrici esecutive Lohan e la celebre collega Shailene Woodley. La sceneggiatura è curata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, il duo creativo dietro This Is Us e How I Met Your Father.

Count My Lies è la nuova serie con Lindsay Lohan e Shailene Woodley: trama e dettagli

La piattaforma di streaming ha acquisito Count My Lies, serie basata su un romanzo di Sophie Stava, che è in fase di sviluppo da aprile, con la Lohan coinvolta sin dall’inizio del progetto. Per l’attrice, d’altronde, è un momento d’oro proprio grazie all’uscita di Quel pazzo venerdì 2, il tanto discusso seguito dell’amato remake Disney del 2003 diretto da lei e Jamie Lee Curtis. Arrivato nelle sale in tempo per il 22° anniversario del primo film, il sequel ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica e ha già fatto registrare un ottimo incasso al botteghino.

Ma di cosa parla Count My Lies? La sinossi ufficiale ci racconta in anteprima che: "Quando la bugiarda compulsiva Sloane Caraway (Woodley) si fa strada mentendo come tata per la splendida e carismatica Violet (Lohan) e Jay Lockhart, sembra aver finalmente ottenuto il lavoro dei suoi sogni. Ma Sloane non sa di essere appena entrata in una famiglia piena di segreti che stanno per esplodere, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per tutti". Il romanzo d’esordio di Stava è stato selezionato dal Good Morning America Book Club all’inizio di quest’anno ed è stato poi pubblicato da Scout Press, con etichetta Simon & Schuster.

Hulu verso l’addio?

La notizia dell’acquisizione da parte di Hulu dell’adattamento del romanzo thriller di Sophie Stava giunge, tuttavia, inaspettata, considerando che la piattaforma di streaming si trova nel suo ultimo ciclo di vita. Disney ha rivelato che avrebbe chiuso l’app standalone nel 2026, a favore di un’app unificata con le librerie di Hulu e Disney+. Tuttavia, alcune indiscrezioni indicano che il brand avrebbe comunque un canale separato sulla piattaforma congiunta.

