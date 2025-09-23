Trova nel Magazine
Costantino Vitagliano, l'ammissione choc sulla malattia: “Ho perso 25 chili, potrei morire". Come sta l’ex Tronista

Ospite di Storie di Donne al Bivio, l'ex Uomini e Donne è tornato a palare del suo disturbo autoimmune, che lo costringe ad assumere farmaci ogni giorno. Ecco i dettagli.

Costantino Vitagliano
Costantino Vitagliano torna in tv, e lo fa per parlare della grave malattia che lo ha colpito più di due anni fa. Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, l’ex protagonista di Uomini e Donne non si è risparmiato i dettagli più dolorosi della sua condizione, raccontando come vive la sua quotidianità adesso che è costretto ad assumere farmaci ogni giorno. Ma nonostante tutto questo, Vitagliano riesce ancora a vedere il lato positivo della situazione. Ecco i dettagli qui sotto.

Costantino Vitagliano, il racconto choc sulla malattia

Ne aveva parlato per la prima volta due anni fa, della malattia autoimmune che lo ha colpito. Ma il nuovo racconto di Costantino Vitagliano, oggi sceso a patti con quanto successo, stavolta è ancora più intenso. "Ho perso 25 chili e adesso sto cercando di riprenderli", ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, ospite del programma Storie di Donne al Bivio. "Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita. Tutto è partito da questa infiammazione che fa allargare l’aorta addominale, se esplode posso morire in pochi secondi".

Vitagliano però non si è abbattuto, e oggi sembra in grado di apprezzare comunque quello che ha. "Adesso sto bene", aggiunge, "ho appena fatto la puntura in camerino, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci".

Dal successo di Uomini e Donne alla nuova quotidianità

Davanti a Monica Setta, Costantino Vitagliano ha poi ripercorso la sua scalata al successo, arrivato grazie al dating show di Maria De Filippi dopo una lunga gavetta. "Guadagnavo cifre da capogiro", ha ricordato l’ospite, "ma non ho sofferto quando i tempi sono cambiati perché ho fatto tanti step, non sono esploso all’improvviso e vengo da una vita di sacrifici. Ho avuto la fortuna di poter aiutare i miei genitori, ma loro non erano abituati e quando sono morti ho scoperto che i soldi li mettevano tutti in banca. Mia mamma non è mai voluta andare via dalle case popolari perché lì c’era tutto il suo mondo".

Oggi Costantino ha ritrovato il suo equilibrio grazie alla famiglia, e non nasconde di avere "altre priorità, come mia figlia". C’è anche una fidanzata, Daphne, donna lontana dal mondo dello spettacolo che ha saputo conquistare l’ex tronista in un periodo difficile. Entrambe, figlia e compagna, sono diventate fondamentali per affrontare una quotidianità nuova e più difficile. Dove la malattia è una regola, ma può essere comunque tenuta a bada.

