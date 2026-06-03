Costantino Vitagliano: “Dovrò curarmi tutta la vita”. Il suo dramma raccontato in Tv: come sta dopo la malattia Costantino Vitagliano racconta il difficile percorso dopo la diagnosi della malattia autoimmune: perdita di peso, cure e la lenta rinascita.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Costantino Vitagliano è tornato a raccontare uno dei capitoli più delicati della sua vita, quello legato alla malattia autoimmune che negli ultimi anni ha profondamente cambiato il suo quotidiano. Ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, l’ex volto simbolo di Uomini e Donne ha condiviso aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, ripercorrendo un cammino tutt’altro che semplice fatto di ricoveri, cure impegnative e momenti di grande difficoltà. Oggi la situazione appare più stabile, ma il percorso resta lungo e richiede costanza, determinazione e una nuova consapevolezza maturata dopo la diagnosi.

Costantino Vitagliano racconta la malattia: "La mia vita è cambiata"

Nel corso dell’intervista, Costantino Vitagliano ha spiegato come la malattia abbia modificato radicalmente la percezione che aveva di sé stesso e del futuro. Per anni aveva vissuto con la convinzione di poter affrontare qualsiasi ostacolo, ma l’arrivo della diagnosi lo ha costretto a confrontarsi con una realtà completamente diversa. I primi segnali sono stati particolarmente pesanti. Una forte infiammazione addominale ha provocato conseguenze importanti sul suo organismo, portandolo a perdere peso in maniera rapida e significativa. L’ex tronista ha raccontato di aver visto il proprio corpo trasformarsi nel giro di poco tempo, una situazione che ha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sul piano psicologico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La battaglia contro la patologia si è tradotta in un lungo periodo di cure e controlli medici. Vitagliano ha spiegato che dovrà continuare a seguire trattamenti specifici per tutta la vita e che il monitoraggio costante rappresenterà ormai una parte integrante della sua quotidianità. Per tenere sotto controllo l’infiammazione, in passato è stato sottoposto a una terapia molto intensa, basata anche sull’assunzione di elevate dosi di cortisone per diversi mesi.

Come sta oggi Costantino Vitagliano: il recupero tra cure e allenamento

Nonostante le difficoltà, oggi Costantino guarda al futuro con uno spirito diverso. Dopo aver perso circa 38 chili a causa della malattia, sta gradualmente recuperando peso, energie e fiducia. Le cure sono cambiate rispetto al passato e il percorso terapeutico attuale sembra offrire risultati incoraggianti. L’ex protagonista televisivo ha raccontato di aver ripreso ad allenarsi e di lavorare giorno dopo giorno per ritrovare la forma fisica perduta. Un recupero che procede senza forzature, ma che rappresenta un segnale importante dopo mesi particolarmente complessi.

Tra i ricordi più dolorosi resta il momento del ritorno a casa dopo il ricovero. Se durante la degenza era concentrato soprattutto sulla gestione della malattia, una volta rientrato nella normalità si è trovato faccia a faccia con i cambiamenti subiti dal suo corpo. Guardarsi allo specchio e non riconoscersi è stato uno degli aspetti più difficili da affrontare. Oggi, però, il suo messaggio è improntato alla speranza. Consapevole che il percorso non sia ancora concluso, Vitagliano continua a lavorare non solo sul recupero fisico, ma anche su quello mentale.

Potrebbe interessarti anche