Costa Concordia: incubo in mare, Netflix rivolta il caso tra filmati inediti e nuove ricostruzioni. Tutte le curiosità A oltre 14 anni dal naufragio, il nuovo documentario ricostruisce la tragedia attraverso immagini inedite, testimonianze dirette e interrogativi ancora aperti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Disponibile da oggi su Netflix, Costa Concordia: Incubo in mare ricostruisce la notte del 13 gennaio 2012, quando il naufragio della Costa Concordia sconvolse il mondo intero. Diretto da Chiara Messineo, già dietro la docuserie sulla Orlandi Vatican Girl, il documentario ripercorre gli eventi attraverso registrazioni audio reali, filmati d’archivio e i racconti di chi visse direttamente quella drammatica esperienza. Il film racconta minuto per minuto il caos a bordo, mostrando anche materiali poco conosciuti e prospettive diverse rispetto alle ricostruzioni già viste negli anni. Tra gli elementi più discussi c’è l’ipotesi secondo cui il timoniere avrebbe eseguito per alcuni secondi una manovra diversa da quella ordinata dal comandante Francesco Schettino.

Il documentario non si concentra però soltanto sulle responsabilità individuali, ma soprattutto sulle persone coinvolte: passeggeri, membri dell’equipaggio, soccorritori e giornalisti raccontano paure, difficoltà e conseguenze emotive vissute quella notte. Tra i temi affrontati c’è anche quello della preparazione dell’equipaggio e degli errori organizzativi emersi durante l’emergenza, in un periodo in cui il settore delle crociere viveva una forte crescita. A più di quattordici anni dal naufragio, Costa Concordia: Incubo in mare propone quindi una nuova ricostruzione della tragedia, dando spazio soprattutto alle vittime e alle storie umane dietro uno degli eventi più drammatici della navigazione moderna.

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Per scoprire altre immagini, dettagli e curiosità sul documentario, guarda anche il video dedicato.

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