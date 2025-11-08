Stasera in tv (8 novembre), torna il confronto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: la sfida all'ultimo ascolto Da In altre parole di Massimo Gramellini su La7, Alla sfida eterna tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales: ecco cosa non farsi scappare.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di 8 novembre 2025: una guida rapida con show, cinema, talk e grande sport, per non perdervi nulla.

Milly accende la pista, azione su Rai 2, Puccini emoziona su Rai 3

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda Ballando con le stelle. Il celebrity dance show vede i vip in coppia con i maestri sfidarsi a colpi di coreografie sotto gli occhi della giuria capitanata da Carolyn Smith con Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. In pista storie personali, spareggi, ripescaggi e l’immancabile "tesoretto" che può cambiare la classifica in corsa: un appuntamento di intrattenimento pop che unisce generazioni e puntualmente incendia il dibattito social.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva S.W.A.T. (2022): la serie d’azione segue la squadra d’élite di Los Angeles tra negoziazioni ad alta tensione e operazioni tattiche. Nel cast Shemar Moore, Jay Harrington, Alex Russell, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit: adrenalina e procedure operative si intrecciano con i dilemmi personali degli agenti.

Su Rai 3 alle 21:25 spazio al documentario Cento e oltre. Puccini e noi. A cent’anni dalla scomparsa, un ritratto sorprendentemente contemporaneo di Giacomo Puccini: attraverso interventi di interpreti, musicologi e artisti, il film ricostruisce come l’autore di Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot abbia anticipato linguaggi che toccano jazz, rock, musical e cinema, spiegando perché la sua musica continui a dialogare con l’immaginario di oggi.

Matt Damon corre su Rete 4, De Filippi guida le luci di Canale 5, fantasy su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:33 c’è The Bourne Identity (2002): un uomo senza memoria, ripescato in mare con due proiettili nella schiena, scopre di parlare più lingue e di essere braccato da killer professionisti. Inizia così il viaggio per ricostruire la propria identità e capire perché tutti lo vogliono morto. Protagonista Matt Damon, con Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen e Brian Cox: il capostipite di una saga d’azione spiazzante e modernissima.

Su Canale 5 alle 21:20 va in scena Tu si que vales, il talent-varietà dei record condotto dalla squadra capitanata da Maria De Filippi con Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, e Sabrina Ferilli come giudice popolare. Regole semplici (luci verdi/rosse, giuria popolare e ripescaggi) al servizio di performance spettacolari e storie capaci di commuovere e divertire: un sabato sera di ritmo e sorprese.

Su Italia 1 alle 21:18 appuntamento con il fantasy Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri (2013): l’eroe figlio di Poseidone guida i compagni in un viaggio per salvare il Campo Mezzosangue nell’insidioso Mare dei Mostri. Nel cast Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, con un cameo d’eccezione di Stanley Tucci nei panni del professore alcolico Tantalus. Avventura mitologica per tutta la famiglia.

Gramellini sceglie le parole, il duello di Accordi e Disaccordi, il caso Hekim

Su La7 alle 20:35 torna In altre parole con Massimo Gramellini: il talk-rotocalco nato come erede televisivo di "Le parole" seleziona le keyword della settimana e le mette in scena con ospiti fissi (Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni, Laura Bonasera). Dallo studio romano, diretta lunga che attraversa attualità, cultura e costume con tono critico ma leggero.

Sul Nove alle 21:30 ecco Accordi e disaccordi: un argomento, due ospiti con posizioni opposte, un’ora di confronto serrato per smontare slogan e cercare sostanza. Formula essenziale, ritmo da arena e domande che non si accontentano di risposte vaghe.

Su Real Time alle 21:30 l’appuntamento è con la serie medica Dottor Hekim – Medico geniale (S1, Ep. 14; 2019). Ates è uno specialista di malattie infettive e nefrologia: geniale, antisociale e allergico ai protocolli, guida un team competitivo tra casi estremi e decisioni controcorrente. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Cortellesi è Petra, X Factor infiamma i Live, 4 Ristoranti e Gomorra completano il menu Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 torna Petra (Stagione 3, Ep. 2): l’ispettrice Petra Delicato è ormai stabilmente alla Mobile di Genova, al fianco del vice ispettore Antonio Monte. Tra un’indagine e una bevuta fuori servizio, i due hanno trovato un equilibrio, ma le sorprese non mancano per chi ha ancora voglia di mettersi in gioco. Regia di Maria Sole Tognazzi; nel cast Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi, Simone Liberati, Antonio Zavatteri, Manuela Mandracchia, Francesco Colella, Sergio Romano.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 il film L’ultimo giorno sulla Terra (2020): un racconto sci-fi/drammatico firmato Romain Quirot con Hugo Becker, Jean Reno e Lya Oussadit-Lessert, che immagina un mondo alla resa dei conti e un protagonista in cerca di risposte prima che sia troppo tardi.

Su Sky Uno alle 21:25 prosegue X Factor Italia (Stagione 19, Ep. 9): si entra nella fase calda della competizione con identità artistiche in definizione, assegnazioni mirate e performance che puntano al salto di qualità. Coach e concorrenti giocano una partita di scelte, suono e presenza scenica.

Su TV8 alle 20:45 torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro ristoratori della stessa area si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e una "categoria special". Ai voti incrociati si sommano quelli dello chef, che può ribaltare la classifica e consegnare 5.000 euro per migliorare il locale. Un cult che ha introdotto format e bonus entrati nella cultura pop del food.

Su Cielo alle 21:20 spazio al crime di culto con Gomorra – La serie (Stagione 2, Ep. 7): dal cuore della Napoli criminale, il racconto di potere e sangue firmato da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Fortunato Cerlino, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone e Marco Palvetti: uno standard internazionale per il crime italiano.

Serie A in primo piano e Premier a seguire: la notte palla al centro su Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 appuntamento con Calcio, Serie A: dirette, analisi e aggiornamenti dal massimo campionato italiano, con cronache, studio e approfondimenti tattici per vivere il turno minuto per minuto.

Su Sky Sport Max alle 21:00 c’è Calcio, Premier League, la notte d’oltremanica tra ritmi alti e atmosfere iconiche; mentre alle 20:45 apre la serata Highlights Calcio, il condensato delle giocate e dei gol più spettacolari con i protagonisti del panorama internazionale.

