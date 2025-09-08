Cosa vedere in prima serata l'8 settembre: Nicola Porro cala un jolly contro la Nazionale Cosa vedere stasera in tv? A Quarto Grado ospite in esclusiva il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, mentre su Rai 1 c'è Italia-Israele.

Lunedì 8 settembre 2025 porta con sé una prima serata piuttosto varia, capace di accontentare chi ha voglia di cinema leggero, chi non rinuncia all’attualità e chi, invece, preferisce il calcio della Nazionale. Tra i vari canali, spiccano tre proposte molto diverse tra loro, ma tutte con il potenziale per attirare un pubblico numeroso.

Cosa vedere in TV stasera 8 settembre: da Il diavolo veste Prada a Quarta Repubblica

Su Rai 2, dalle 20:30, riflettori puntati sulle Qualificazioni ai Mondiali 2026, con Israele–Italia. Una partita importante per gli Azzurri, che si giocano punti pesanti in vista del torneo che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Come sempre, la Nazionale catalizza l’attenzione e non è solo una questione sportiva, ma un appuntamento che, come sempre accade, unisce tutti.

Chi invece ha voglia di politica e approfondimenti può spostarsi su Rete 4, dove alle 21:30 torna Quarta Repubblica con Nicola Porro. Al centro della puntata, i temi caldi dell’attualità politica ed economica, con interviste, ospiti in studio e collegamenti. Il format è ormai consolidato: ritmo serrato, dibattiti che non mancano mai di accendersi e un occhio sempre attento alle questioni più discusse della settimana. Uno dei momenti clou della serata sarà l’intervista al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sul tema della sicurezza, ma non mancherà il consueto blocco sul caso di Garlasco con l’analisi delle ultime news sul delitto di Chiara Poggi.

Per chi preferisce una serata più leggera e un po’ glamour, su Canale 5 alle 21:35 va in onda Il diavolo veste Prada. La commedia con Meryl Streep e Anne Hathaway è diventata negli anni un piccolo cult, capace di divertire e, allo stesso tempo, raccontare senza troppi filtri l’ambiente competitivo del mondo della moda. Una di quelle pellicole che, anche se viste più volte, continuano a intrattenere senza mai stancare veramente il pubblico.

Insomma, l’8 settembre in tv spiccano tre strade molto diverse: tifare Italia e vivere la passione calcistica pre-mondiali, seguire i dibattiti di attualità con Porro o lasciarsi trascinare nel mondo spietato e allo stesso tempo da sogno della moda newyorkese. Sta solo a chi guarda scegliere quale atmosfera portare in casa.

