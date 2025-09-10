Cosa vedere in prima serata il 10 settembre: dalla Mannoia come non l'abbiamo mai vista, al reality dei due di picche Le quattro proposte più interessanti di questa serata: dalla novità assoluta di Real Time, al concerto evento su Rai 1 e il dibattito sull'attualità di Rete 4.

La prima serata di mercoledì 10 settembre offre tre proposte molto diverse tra loro, ma tutte capaci di richiamare un pubblico ben preciso, e che spiccano sulle altre: Semplicemente Fiorella su Rai 1, Matrimonio a prima vista Italia su Real Time e Zona Bianca su Rete 4. Tre generi lontani, che spaziano dalla musica d’autore alla realtà più intima. Ecco tutti i motivi per cui non farsi scappare queste chicche.

Cosa vedere il 10 settembre in TV: Fiorella Mannoia contornata da star

Alle 21:30 Rai 1 accende i riflettori su Fiorella Mannoia con Semplicemente Fiorella. Alle Terme di Caracalla la cantante porterà in scena un concerto che diventa spettacolo televisivo, unendo la magia del luogo alla potenza della sua voce. Sul palco arrivano ospiti come Claudio Baglioni, Elodie, Ornella Vanoni, Sangiovanni, Il Volo, Francesca Michielin e Arisa, per duetti che difficilmente si rivedranno altrove. Oltre ai brani storici, la serata è ricca di racconti e scambi che mostrano Fiorella nella sua veste più intima, capace di emozionare senza filtri.

Matrimonio a prima vista Italia torna con tante novità su Real Time

Sempre alle 21:30, su Real Time, debutta la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, arrivata ormai alla quindicesima edizione. L’esperimento sociale continua a incuriosire: sei persone, tre coppie che si incontrano per la prima volta all’altare e un team di esperti chiamato a guidarli in questo percorso tanto insolito quanto affascinante. Le nuove coppie mettono subito in gioco caratteri diversi: dal romanticismo di Luca alla determinazione di Roberta, fino al passato difficile di Matteo che lo rende un protagonista interessante. L’arrivo della psicologa Giulia Davanzante porta un punto di vista nuovo, meno televisivo e più legato alla vita reale, che potrebbe sorprendere nelle valutazioni. È uno di quei programmi che ti aggancia perché dietro al format curioso ci sono emozioni vere,

Zona Bianca: tra le consuete novità sul Caso Garlasco e l’attualità

Giuseppe Brindisi alterna l’attualità politica a temi che entrano direttamente nelle case, con ospiti che non hanno paura di confrontarsi anche in modo acceso. Le inchieste spesso puntano su storie vere, dai casi di cronaca alle difficoltà economiche, mantenendo un legame diretto con la vita quotidiana degli spettatori. Il programma è noto per puntare sulla partecipazione e l’imprevedibilità: ogni puntata può prendere pieghe diverse.

Dunque, il mercoledì televisivo si divide tra chi vorrà lasciarsi trasportare dalle canzoni di Fiorella Mannoia, chi preferirà seguire le dinamiche sorprendenti e spesso imprevedibili di Matrimonio a prima vista, e chi invece cerca novità sulla cronaca con Zona Bianca.

