Stasera in tv – martedì 9 settembre 2025

Stasera in tv – martedì 9 settembre 2025 – il prime time propone tre appuntamenti molto diversi tra loro, capaci di soddisfare pubblici dalle aspettative quasi opposte. Tra il ritorno della serie Tv più amata di sempre in Italia, un appuntamento con l’approfondimento storico e un evento musicale che porta sul piccolo schermo la forza della tradizione, la scelta non è semplice. Ecco tre consigli di Libero Magazine per la serata odierna.

Il commissario Montalbano – Il Sorriso di Angelica – Rai1, ore 21.30

Su Rai 1, alle 21:30, torna Il commissario Montalbano con l’episodio Il sorriso di Angelica. Si tratta della prima emissione del ciclo di repliche programmato dalla tv pubblica per celebrare il centenario di Andrea Camilleri, lo scrittore dalla cui penna è nato il commissario interpretato da Luca Zingaretti. Perché rivederlo? Innanzitutto perché Montalbano è il personaggio televisivo più amato della storia della tv italiana, quindi il suo ritorno su Rai 1 non può essere ignorato. In più, la puntata trasmessa stasera 9 settembre è a suo modo speciale. La trama de Il Sorriso di Angelica, infatti, parte da una serie di furti clamorosi nelle ville della borghesia di Vigata, ma a colpire non è solo il giallo. Al centro c’è infatti l’incontro tra Montalbano e Angelica Cosulich (Margareth Madè), splendida dirigente bancaria che travolge il commissario in un sentimento inatteso. Per la prima volta, l’uomo tutto d’un pezzo si lascia andare a una passione (contraccambiata) che lo porta persino a tradire Livia. È un episodio che mostra un Salvo Montalbano inedito, più fragile e tormentato, con echi letterari che rimandano all’Orlando Furioso. C’è un’atmosfera particolare, fatta di ironia, desiderio e malinconia, che rende Il sorriso di Angelica diverso da altri capitoli della saga: non solo un’indagine, ma una finestra sulle debolezze del commissario. È forse per questo che rimane tra le puntate più ricordate e discusse dai fan.

La Notte dei serpenti 2025 – Rai 2, ore 21.20

Tra le proposte consigliate della serata c’è anche La Notte dei Serpenti, lo spettacolo-evento ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Condotto da Andrea Delogu, che presto vedremo a Ballando con le stelle, lo show (registrato lo scorso 20 luglio a Pescara – ha visto sul palco artisti straordinari come Riccardo Cocciante, Rocco Hunt, Paola Turci, Elettra Lamborghini, Filippo Graziani, Piero Mazzocchetti e Gabriele Cirilli, insieme a coristi e musicisti che hanno unito tradizione e contemporaneità. Il nome dello show si ispira alla ricca tradizione culturale e religiosa dell’Abruzzo: la "Festa dei Serpari" di Cocullo, in provincia de L’Aquila, in cui serpenti locali vengono portati in processione insieme alla statua di San Domenico, simbolo di protezione e rinnovamento. Il serpente diventa così emblema di mistero e rinascita, richiamando il folklore e l’identità della regione. Vale la pena seguirlo perché sarà uno degli ultimi appuntamenti con la grande musica in tv prima della fine dell’estate; inoltre in scena – tra canti popolari reinterpretati e arrangiamenti moderni – ci saranno anche le esibizioni spettacolari delle Farfalle Olimpiche e della Banda dell’Esercito.

In Viaggio con Barbero – Il caso Matteotti – La7, ore 21.15

Martedì 9 settembre, alle 21.15 su La7, In viaggio con Barbero – Il caso Matteotti offre una serata di storia intensa e riflessiva. Il professore più amato della Tv ripercorre il brutale assassinio di Giacomo Matteotti, ucciso il 10 giugno 1924 per mano di una squadriglia fascista. Dal rapimento alle indagini, la puntata combina il rigore storico e la narrazione coinvolgente tipica del prof Barbero. Vale la pena vederla non solo per conoscere i dettagli di un delitto che ha cambiato la storia italiana, ma anche per comprendere le dinamiche politiche, sociali e umane dietro l’evento, scoprendo perché Matteotti – a distanza di un secolo dalla sua morte – rimane un simbolo di coraggio e impegno civile. Una serata che educa, emoziona e invita a riflettere sul nostro passato.

