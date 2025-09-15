Programmi tv, cosa vedere oggi 15 settembre: Zingaretti top (anche senza Montalbano) e Temptation Island svela i suoi altarini
Dalle emozioni imprevedibili di Temptation Island, alla freschezza di Elettra Lamborghini in Boss in incognito, fino ai dibattiti serrati di Quarta Repubblica.
Temptation Island e poi… e poi… – Canale 5, ore 21:45
Su Canale 5, alle 21:45, arriva ‘Temptation Island e poi… e poi…’, la prima puntata del doppio speciale che chiude definitivamente il cerchio sull’ultima edizione del reality di Filippo Bisciglia. È il momento in cui i nodi vengono al pettine: coppie che sembravano solide potrebbero rivelare crepe improvvise, mentre altre, date per spacciate, mostrare invece una tenuta sorprendente. La novità sta nel fatto che qui non si parla più di un "esperimento televisivo", ma di ciò che resta nella vita reale, con rivelazioni e retroscena che spesso cambiano la percezione di ciò che si era visto in villa. Per chi ha seguito il percorso estivo dei nostri beniamini, è una serata imperdibile per scoprire che fine hanno fatto le coppie che hanno dominato l’estate televisiva 2025.
Boss in incognito – Rai 2, ore 21:20
L’altro show segnato in rosso nell’agenda del prime time odierna è Boss in incognito (Rai 2, ore 21:20), che presenta una novità che da sola varrebbe la visione: la conduzione di Elettra Lamborghini, che in questa stagione rimpiazzerà Max Giusti (passato a Mediaset). La sua energia rompe gli schemi, portando ironia e un linguaggio più diretto a un format che ha sempre puntato sulla scoperta del mondo del lavoro dall’interno. Vedere un imprenditore travestito da dipendente per toccare con mano la realtà della propria azienda resta uno degli spunti più interessanti della TV pubblica, e l’arrivo di Elettra promette di aggiungere brio e autenticità, rinnovando radicalmente uno show che nelle ultime edizioni aveva iniziato ad accusare il peso dell’età.
Autodifesa di Caino – Rai 3, ore 21.25
Autodifesa di Caino è l’ultimo testo scritto da Andrea Camilleri, un vero testamento artistico che affronta il tema eterno del bene e del male. A portarlo in scena è Luca Zingaretti, volto indimenticabile de Il Commissario Montalbano (che domani tornerà in onda su Rai 1), che con intensità dà voce alle parole dello scrittore siciliano. Lo spettacolo, in prima tv assoluta, va in onda lunedì 15 settembre alle 21.20 su Rai 3: una serata evento che celebra il centenario di Camilleri e che vale la pena seguire perché unisce teatro, letteratura e memoria, restituendo al pubblico l’eredità più intima di un maestro della cultura italiana.
Quarta Repubblica – Rete 4, ore 21:20
Infine, per chi vuole immergersi nell’attualità, su Rete 4 alle 21:20 torna Quarta Repubblica. Nicola Porro mette sul tavolo temi politici ed economici con il suo stile diretto, pronto a stimolare il confronto tra ospiti di opinioni opposte. Il bello è proprio la tensione del dibattito: si passa dall’analisi dei numeri alle polemiche incandescenti, senza mai dimenticare il contatto con le questioni che toccano davvero la vita quotidiana. In una fase politica movimentata, è il tipo di programma che permette di capire meglio cosa ci aspetta all’indomani. Tre proposte chiaramente diverse, ma tutte capaci di offrire un buon motivo per restare davanti allo schermo.
