Programmi tv, cosa vedere oggi 14 settembre: Veronica Gentili riavvia le Iene e Valentina Persia alza l'asticella
Dalla comicità irriverente di Valentina Persia, alle vicende di vita raccontate da BellaMa', fino alle inchieste sorprendenti de Le Iene.
La domenica sera si apre con tre proposte televisive molto diverse, ma ognuna capace di catturare l’attenzione per motivi concreti. Su Nove va in scena la comicità irriverente di Valentina Persia – Ma che te ridi?!, Rai 2 invita a riflettere con BellaMa’, e Italia 1 sorprende con il ritmo incalzante de Le Iene. Tre universi lontani tra loro, ma tutti con il potere di rendere speciale la serata.
Le Iene – Italia 1, ore 21:20
Su Italia 1, Le Iene riaprono i battenti dopo la pausa estiva. Lo show anche in questa stagione resterà nelle mani di Veronica Gentili e Max Angioni, continuando a essere un appuntamento imperdibile per chi ama un mix di inchiesta, attualità e intrattenimento. Dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione, lo stile resterà immutato: ogni puntata combina approfondimento e leggerezza, sollevando con servizi ‘pungenti’ spunti di discussione che inevitabilmente diventano trend topic nei giorni successivi alla messa in onda. Stasera si riparte col botto con un focus su Sarah Fahr, astro nascente della pallavolo italiana, e un’intervista inedita al cantante Alfa, che ha dominato l’estate musicale con la sua hit "A me mi piace", in collaborazione con Manu Chao. Per molti Le Iene sarà l’opzione televisiva principale della serata, considerato anche che Rai 1 trasmetterà una replica di Imma Tataranni che non sembra imperdibile.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Valentina Persia – Ma che te ridi?! – Nove, ore 21:30
Oltre a Le Iene, a molti potrebbe interessare "Valentina Persia – Ma che te ridi?!", lo spettacolo perfetto per chi vuole lasciarsi travolgere dalla risata e trascorrere una serata spensierata davanti alla Tv. La comica romana non si limita a raccontare battute, ma trasforma la quotidianità in situazioni esilaranti, con sketch, imitazioni e monologhi che catturano fin dai primi minuti. Gli ospiti a sorpresa e i momenti interattivi con il pubblico rendono la serata dinamica e imprevedibile, trasformando ogni gag in qualcosa di più. Seguirlo significa concedersi una pausa dalla routine, un vero e proprio boost di energia in vista dell’inizio della nuova settimana.
BellaMa’ di Sera – Rai 2, ore 21:00
Il trittico di consigli Tv per la serata del 14 settembre si chiude con BellaMa’ versione prime time, in onda su Rai 2 la domenica sera per cinque settimane. L’elemento principale del programma è la musica e i suoi protagonisti, di ieri e di oggi, con Pierluigi Diaco che ogni settimana ospiterà un artista per dar vita a un’intervista in chiave musicale con tanto di esibizioni dal vivo. Il ciclo dello show parte con I Ricchi e Poveri, una band che sta vivendo una seconda giovinezza artistica dopo il boom di Sanremo 2024 con ‘Ma non tutta la vita’. Ma il programma merita un’occhiata anche perché riporta in Tv personaggi come Licia Colò, Michele Cucuzza e Attilio Romita. Insomma, sarà l’occasione per ascoltare musica dal vivo e rivedere vip che erano usciti dai radar del piccolo schermo. E poi c’è Diaco che è sempre garanzia di professionalità e convivialità.
Potrebbe interessarti anche
Milo Infante interrotto da Diaco durante Ore 14: “Ci ha rubato 3 minuti”, caos in diretta su Rai 2
Pomeriggio movimentato su Rai2: un problema tecnico a Ore 14 costringe Milo Infante ...
“Tiberio Timperi fa agitare Pierluigi Diaco”, scintille tra big in Rai: colpa di un nuovo programma
Un nuovo progetto televisivo del buon Timperi sembrerebbe aver messo in ansia il con...
Palinsesti Daytime Rai, tutti i programmi che ripartono lunedì 8 settembre: da Unomattina a Milo Infante
Pioggia di ripartenze su Rai 1 e Rai 2: da La Volta buona a Ore 14 di Milo Infante. ...
Roberto Capua, choc e dolore: “Il mio ex marito è morto tre mesi fa, resterà il più grande amore della mia vita”
La conduttrice ha svelato di avere dovuto fare i conti con un grave lutto lo scorso ...
Paul Baccaglini, la tragedia dell’ex inviato de Le Iene: trovato morto in casa a 41 anni, si sarebbe tolto la vita
Una notizia che ha scosso il mondo della tv e del calcio, lasciando sgomento chi lo ...
Nadia Toffa, la rivelazione della madre Margherita: "Le Iene? Mai più sentiti"
La signora Margherita ricorda la figlia giornalista a 16 anni dalla scomparsa
Bianca Atzei e Stefano Corti, nessuna rottura. “Io e la mia famiglia siamo stati minacciati”, la rivelazione choc
Sul suo profilo social l’inviato de Le Iene ha rivelato di aver ricevuto minacce riv...
Roberta Rei, il racconto straziante sull'aborto: "Il dolore più grande"
L’inviata delle Iene ha deciso di condividere una vicenda molto delicata, ovvero la ...