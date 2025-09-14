Programmi tv, cosa vedere oggi 14 settembre: Veronica Gentili riavvia le Iene e Valentina Persia alza l'asticella Dalla comicità irriverente di Valentina Persia, alle vicende di vita raccontate da BellaMa', fino alle inchieste sorprendenti de Le Iene.

La domenica sera si apre con tre proposte televisive molto diverse, ma ognuna capace di catturare l’attenzione per motivi concreti. Su Nove va in scena la comicità irriverente di Valentina Persia – Ma che te ridi?!, Rai 2 invita a riflettere con BellaMa’, e Italia 1 sorprende con il ritmo incalzante de Le Iene. Tre universi lontani tra loro, ma tutti con il potere di rendere speciale la serata.

Le Iene – Italia 1, ore 21:20

Su Italia 1, Le Iene riaprono i battenti dopo la pausa estiva. Lo show anche in questa stagione resterà nelle mani di Veronica Gentili e Max Angioni, continuando a essere un appuntamento imperdibile per chi ama un mix di inchiesta, attualità e intrattenimento. Dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione, lo stile resterà immutato: ogni puntata combina approfondimento e leggerezza, sollevando con servizi ‘pungenti’ spunti di discussione che inevitabilmente diventano trend topic nei giorni successivi alla messa in onda. Stasera si riparte col botto con un focus su Sarah Fahr, astro nascente della pallavolo italiana, e un’intervista inedita al cantante Alfa, che ha dominato l’estate musicale con la sua hit "A me mi piace", in collaborazione con Manu Chao. Per molti Le Iene sarà l’opzione televisiva principale della serata, considerato anche che Rai 1 trasmetterà una replica di Imma Tataranni che non sembra imperdibile.

Valentina Persia – Ma che te ridi?! – Nove, ore 21:30

Oltre a Le Iene, a molti potrebbe interessare "Valentina Persia – Ma che te ridi?!", lo spettacolo perfetto per chi vuole lasciarsi travolgere dalla risata e trascorrere una serata spensierata davanti alla Tv. La comica romana non si limita a raccontare battute, ma trasforma la quotidianità in situazioni esilaranti, con sketch, imitazioni e monologhi che catturano fin dai primi minuti. Gli ospiti a sorpresa e i momenti interattivi con il pubblico rendono la serata dinamica e imprevedibile, trasformando ogni gag in qualcosa di più. Seguirlo significa concedersi una pausa dalla routine, un vero e proprio boost di energia in vista dell’inizio della nuova settimana.

BellaMa’ di Sera – Rai 2, ore 21:00

Il trittico di consigli Tv per la serata del 14 settembre si chiude con BellaMa’ versione prime time, in onda su Rai 2 la domenica sera per cinque settimane. L’elemento principale del programma è la musica e i suoi protagonisti, di ieri e di oggi, con Pierluigi Diaco che ogni settimana ospiterà un artista per dar vita a un’intervista in chiave musicale con tanto di esibizioni dal vivo. Il ciclo dello show parte con I Ricchi e Poveri, una band che sta vivendo una seconda giovinezza artistica dopo il boom di Sanremo 2024 con ‘Ma non tutta la vita’. Ma il programma merita un’occhiata anche perché riporta in Tv personaggi come Licia Colò, Michele Cucuzza e Attilio Romita. Insomma, sarà l’occasione per ascoltare musica dal vivo e rivedere vip che erano usciti dai radar del piccolo schermo. E poi c’è Diaco che è sempre garanzia di professionalità e convivialità.

