Programmi tv, cosa vedere oggi 13 settembre: addio all’estate con Carlo Conti e Gramellini riparte col botto I consigli tv di sabato 13 settembre 2025: l’ultima puntata dei Tim Music Awards intriga, ma il ritorno di In altre parole su La7 è un’alternativa forte.

Il sabato sera televisivo offre un ventaglio di scelte capace di accontentare chi cerca un approfondimento forte, chi ha voglia di musica e chi preferisce l’adrenalina del cinema. Su Nove va in onda Delitti in famiglia – Il caso Vannini e il caso Poggi, Rai 1 continua con la grande musica dal vivo dei TIM Music Awards e Italia 1 propone il film Shazam! per chi vuole lasciarsi travolgere dall’azione e dall’ironia dei supereroi.

TIM Music Awards – Rai 1, ore 21:30

Su Rai 1 torna la seconda e ultima parte dei TIM Music Awards, l’evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che ormai è diventato una sorta di rito di fine estate. La forza di questa serata non sta solo nell’energia dei live dei grandi artisti dell’anno, ma anche nella sua duplice essenza. Non è solo uno show musicale, ma anche l’occasione perfetta per farsi due risate, grazie alla presenza di due comici di alto profilo come Enrico Brignano e Andrea Pucci, oltre a tante altre sorprese ancora da svelare. Insomma, dopo il debutto di ieri sera (leggi QUI le pagelle), anche stasera i Tim Music Awards sono un’opzione Tv ottima per tutti coloro che vogliono godersi gli ultimi scampoli spensierati dell’estate in musica.

Shazam! – Italia 1, ore 21:15

Italia 1, invece, punta su Shazam!, film che unisce azione, ironia e originalità (rispetto ai soliti cinecomic). Il protagonista, un adolescente che si ritrova improvvisamente con i poteri di un supereroe adulto. Un film adatto per tutti, che riesce a divertire i più giovani, ma allo stesso tempo strappa sorrisi anche agli adulti grazie a gag più studiate e l’effetto malinconia assicurato. Perfetto se si cerca una serata spensierata per tutta la famiglia.

In altre parole – La7, ore 21.15

Domani sera In altre parole inaugura la nuova stagione su LA7 con una puntata da non perdere. Massimo Gramellini torna con il suo stile brillante e riflessivo per raccontare l’attualità attraverso storie, analisi e ospiti d’eccezione. A rendere l’esordio ancora più interessante ci saranno l’inviata Giovanna Botteri, il magistrato Nicola Gratteri, la politica Rosy Bindi e l’analista geopolitico Lucio Caracciolo, personalità capaci di offrire sguardi diversi su attualità, giustizia e politica. È l’occasione perfetta per ritrovare un appuntamento che unisce leggerezza e profondità, confermandosi uno dei momenti più attesi del sabato sera televisivo.

Delitti in famiglia – Il caso Vannini – Nove, ore 21:30

Delitti in famiglia colpisce dritto allo stomaco. Il programma parte con la ricostruzione una delle vicende di cronaca più dolorose degli ultimi anni con il caso di Marco Vannini, dando spazio non solo agli atti processuali ma anche alle voci di chi ha vissuto da vicino quella tragedia. Documenti raramente analizzati, che rappresentano un modo per andare oltre i titoli dei giornali, entrare nelle dinamiche di una famiglia segnata da un dramma e provare a capire le zone d’ombra rimaste. Come se non bastasse, sarà poi il turno di una seconda puntata dedicata a Chiara Poggi. Una serata perfetta per chi si interessa al true crime insomma.

Dall’impatto emotivo di Delitti in famiglia, alle risate e la musica dei TIM Music Awards, fino al divertimento puro di Shazam!. Un sabato sera che invita a restare a casa a godersi la TV.

