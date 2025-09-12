Trova nel Magazine
Programmi tv, cosa vedere oggi 12 settembre: Conti fa le ultime prove per Sanremo e Nuzzi riaccende Quarto Grado

Dalla musica live di Verona al cinema che fa sorridere e riflettere, fino all’approfondimento di cronaca: tre modi diversi di vivere il venerdì sera davanti alla TV.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il venerdì sera televisivo di metà settembre porta in prima serata tre proposte interessanti, tutte con un motivo preciso per essere seguite. Rai 1 punta ancora sulla grande musica dal vivo con i TIM Music Awards, La 5 ci regala la furba commedia Lo stagista inaspettato, mentre Rete 4 resta in linea con l’approfondimento e una nuova puntata di Quarto Grado. Tre mondi diversi di riempire la serata, ognuno con le proprie carte vincenti.

Cosa vedere stasera 12 settembre: Carlo Conti riporta i TIM Music Awards

I TIM Music Awards non sono soltanto una passerella di artisti: sono il racconto in musica di un anno intero. Rivedere i protagonisti delle classifiche degli ultimi mesi e rivivere i loro brani più amati è un po’ come sfogliare i ricordi di questi mesi. A rendere lo show unico ci sono poi le esibizioni, spesso con ospiti a sorpresa e duetti virali. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ormai coppia rodata alla conduzione, riescono a tenere il ritmo senza mai essere ingombranti, vivendo con naturalezza ogni momento della premiazione-concerto. È lo spettacolo ideale se cerchi energia e la voglia di cantare insieme a tutta l’Italia. Per Conti, inoltre, sarà l’ultima ‘prova generale’ alla guida di uno show musicale prima del prossimo Sanremo.

Il duo inatteso: Robert De Niro e Anne Hathaway

Su La 5, invece, va in onda Lo stagista inaspettato, commedia esilarante con Robert De Niro e Anne Hathaway. Ma non è solo una storia di gag e situazioni divertenti: c’è un messaggio più profondo, che oggi suona attualissimo. Quello di un uomo che, in età avanzata, decide di rimettersi in gioco in un mondo dominato dai giovani. La differenza generazionale diventa la vera forza del film, che mescola ironia e dolcezza con un equilibrio raro. Guardarlo non significa soltanto passare due ore spensierate, ma ritrovarsi anche a riflettere su come le seconde possibilità possano nascere nei momenti più imprevisti. È il film giusto per chi cerca una commedia che lasci un segno.

Le indagini e le inchieste di Quarto Grado

Infine c’è Quarto Grado, appuntamento fisso del venerdì su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. È il programma che scava nei fatti di cronaca nera più discussi, portando in studio documenti, testimonianze e aggiornamenti che raramente trovano spazio altrove. Seguirlo significa avere una chiave di lettura in più su storie che riempiono i giornali e i dibattiti quotidiani, ma che qui vengono affrontate con la profondità di un’inchiesta. La diretta, con collegamenti e ospiti, restituisce poi l’idea di una cronaca nuova a quella che già conosciamo, con domande che non sempre hanno una risposta ovvia.

Programmi

