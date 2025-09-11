Programmi tv, cosa vedere oggi 11 settembre: Elisa da brividi a San Siro, il talk ‘diverso’ di Milo Infante Dalla musica allo spettacolo comico, fino all’attualità: un trio di serate da non perdere, su altrettante reti rivali. La sfida a tre ha inizio.

L’11 settembre porta in TV tre prime serate molto diverse tra loro, ma tutte capaci di catturare l’attenzione per motivi che vanno ben oltre la semplice curiosità. C’è chi vuole emozionarsi con la musica, chi preferisce ridere con intelligenza e chi cerca uno sguardo diretto sulla realtà: una programmazione che offre alternative concrete, ognuna con un motivo preciso per essere scelta.

Elisa in concerto a San Siro – Canale 5, ore 21.30

Il concerto di Elisa allo stadio di San Siro non è un evento come gli altri: per la cantautrice rappresenta una consacrazione, una tappa che pochi artisti riescono a raggiungere nella propria carriera. Guardarlo da casa vuol dire immergersi in una scaletta che ripercorre vent’anni di musica italiana, con canzoni che hanno fatto da colonna sonora a momenti indimenticabili. A rendere la serata ancora più speciale ci sono ospiti d’eccezione come Ligabue, Jovanotti, Giorgia, Cesare Cremonini, Giuliano Sangiorgi, Il Volo e Arisa: duetti unici, pensati solo per questa occasione. Non mancano nemmeno scenografie spettacolari ed effetti visivi, tutti realizzati con attenzione all’impatto ambientale, che trasformano il concerto in un’esperienza immersiva. È il tipo di evento che ti fa dimenticare di essere davanti alla TV e ti porta direttamente dentro San Siro, tra cori, luci e un’energia difficile da replicare.

Giuseppe Giacobazzi: il Pedone – Nove, ore 21.30

Se invece la voglia è quella di ridere senza rinunciare a contenuti che restano, allora la scelta giusta è Il Pedone di Giuseppe Giacobazzi. Con il suo stile semplice e diretto, riesce a trasformare episodi quotidiani in racconti esilaranti, senza mai scivolare nel banale. La sua comicità funziona perché parte dall’osservazione della realtà e ci restituisce situazioni che tutti abbiamo vissuto, ma che lui riesce a raccontare in modo irresistibile. Dietro ogni battuta, però, c’è spesso un pensiero che fa riflettere, e questo rende lo spettacolo diverso dal solito intrattenimento leggero. Vederlo in TV è un’occasione per conoscere un artista che nei teatri ha conquistato migliaia di persone e che ora si apre a un pubblico più ampio.

Ore 14 Sera – Rai 2, ore 21.20

Per chi invece preferisce restare sull’attualità, Rai 2 propone Ore 14 Sera, il talk di Milo Infante che porta in prima serata il taglio diretto che l’ha reso popolare nel daytime. Qui l’approccio non è mai distaccato: cronaca, politica e società vengono raccontate con collegamenti in diretta e inchieste che non si limitano a informare, ma cercano di coinvolgere il pubblico. Infante si distingue per uno stile unico, spesso capace di accendere il dibattito senza mai risultare finto. La forza del programma sta proprio nella capacità di tradurre temi anche complessi in un linguaggio comprensibile, che invita chi guarda a farsi un’opinione personale. È un talk che non lascia indifferenti, in un modo o nell’altro, differenziandosi dalle proposte rivali.

