Cosa sono i Microdrama? Le serie TV in 'verticale' da guardare sul cellulare: come vederle gratis su Mediaset Infinity La nuova frontiera della serialità arriva sullo smatphone: ecco cosa sono i microdrama e come è possibile vedere queste mini-storie gratuitamente

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Mediaset Infinity

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Se vi è capitato di passare ore sul cellulare a guardare un video dopo l’altro senza rendervene conto, siete allora già incappati nei microdrama. Si tratta di serie TV formate da puntate cortissime, fatte apposta per essere viste in verticale sul telefono. Le storie sono piene di colpi di scena, amori, tradimenti e misteri che vi fanno venire voglia di guardare subito l’episodio dopo, anche grazie alla loro brevissima durata.

Cosa sono i microdrama

Questo fenomeno, già amatissimo all’estero, arriva adesso anche in Italia su Mediaset Infinity con una nuova sezione del tutto gratuita. Basterà dunque accadere alla piattaforma attraverso il vostro smartphone e il gioco è fatto. Le puntate durano pochissimi minuti e si guardano infatti comodamente sul cellulare. Oltre a pubblicare una nuova serie ogni settimana, Mediaset ha fatto anche un esperimento: ha riadattato nel nuovo formato verticale due famose fiction italiane, Il peccato e la vergogna (con Gabriel Garko) e Rosy Abate (con Giulia Michelini).

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Quali sono i microdrama disponibili gratis su Mediaset Infinity

Ma quali sono i Microdrama presenti sulla piattaforma streaming? Tra i titoli disponibili ci sono: Unmasked, in cui donna tradita e finita ingiustamente in carcere torna con un altro nome per vendicarsi, ma finisce per innamorarsi dell’uomo sbagliato; In sua difesa, storia in cui un’avvocata deve difendere in tribunale il marito, accusato di aver ucciso la sua amante, ma allo stesso tempo indaga di nascosto per capire se lui le sta mentendo.

Troviamo poi Forget Me Not, in cui un uomo e una donna si svegliano chiusi in una stanza senza ricordare più chi sono e devono ricostruire la loro vita da zero; e ancora Triangolo d’amore, dove una ragazza si innamora di un giovane conosciuto in vacanza, ma le sue amiche scoprono che è lo stesso ragazzo che in passato ha preso in giro entrambe. Ma anche altre storie d’amore e mistero come Too Young to Love Me e I segreti della porta accanto.

Per guardare queste serie basta aprire l’app o il sito di Mediaset Infinity e andare nella sezione Microdrama. Sono contenuti gratis e ideali per quando avete solo cinque minuti liberi, magari in pausa o mentre viaggiate in autobus.

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