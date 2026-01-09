Cosa Fai a Capodanno? Luca Argentero e Riccardo Scamarcio stasera in TV in un ruolo alla guardie e ladri
Tutti i segreti dietro la realizzazione del film che ci darà ancora un'ultimo assaggio delle feste natalizie: dal cast eccezionale ai segreti di produzione.
Torna in tv Cosa fai a Capodanno?, che racconta una notte del 31 dicembre fuori dalle righe. Sei personaggi e tre coppie diverse a convergere in uno sperduto chalet di montagna dove è stata organizzata una festa di fine anno "alternativa". Luca Argentero interpreta Mirko, ladro che si finge il proprietario della casa insieme alla fidanzata Iole, che accoglie gli ospiti con un cinismo ironico. Intanto Riccardo Scamarcio è Valerio, parte di una coppia invitata alla serata, ma che resta bloccata per strada non raggiungendo mai la meta. Mentre le coppie, tutte estranee tra loro, cercano di navigare tra svolte scambiste, bugie e desideri reconditi, l'atmosfera si fa via via più tesa e surreale, portando a scontri, scherzi e rivelazioni inaspettate.
Cosa fai a Capodanno? va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:15.
