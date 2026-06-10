Morto Corrado Solari, storico volto di Elisa di Rivombrosa amato dal grande pubblico: la causa della morte dell'attore
Si è spento a 79 anni Corrado Solari, storico attore del cinema italiano. Da Elisa di Rivombrosa ai film cult, era celebre per i ruoli da antagonista.
Il cinema italiano perde uno dei suoi volti più inconfondibili. Corrado Solari è morto all’età di 79 anni, ed era l’attore che il pubblico ha imparato ad odiare sullo schermo e che i colleghi non smettevano di ammirare nella vita. Caratterista di razza, formatosi a teatro, ha attraversato anni e anni di spettacolo italiano interpretando antagonisti, funzionari cinici e altri personaggi grazie i quali ha lasciato il segno, come nella storica fiction Elisa di Rivombrosa. Eppure, fuori dal set, era tutt’altro: un gentiluomo colto, appassionato di letteratura e arte, lontanissimo da qualsiasi forma di protagonismo.
Addio a Corrado Solari, le cause della morte
Il cattivo per eccellenza del cinema e della televisione italiana ci ha lasciati: Corrado Solari, attore dal volto severo, dallo sguardo tagliente, e dalla presenza scenica capace di rendere indimenticabile anche il personaggio più marginale, si è spento a 79 anni. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Con una carriera durata oltre cinquant’anni e una solida formazione teatrale, ha interpretato numerosi personaggi complessi, spesso antagonisti, criminali e figure autoritarie e alla forte intensità espressiva. Nella vita privata, però, era conosciuto come una persona colta, gentile e profondamente appassionata di arte e letteratura.
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Corrado Solari, una carriera straordinaria: il volto che i grandi registi non riuscivano a dimenticare
Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani, tra cui Sergio Leone in Giù la testa, Elio Petri in La classe operaia va in paradiso, Damiano Damiani e Marco Bellocchio. È stato inoltre uno dei volti simbolo del poliziesco all’italiana, partecipando a film come Roma a mano armata e La banda del trucido. Negli anni Duemila ha raggiunto una nuova popolarità televisiva grazie a Elisa di Rivombrosa e, più recentemente, è apparso nella serie Vita da Carlo di Carlo Verdone. Proprio nella celebre fiction di Canale 5, con Puccini e Preziosi, nonostante il suo ruolo ‘perfido’, è stato molto apprezzato dal pubblico. Per chi non lo sapesse, era colui che eseguiva gli ordini di ‘cattivissimo’ Luca Ward.
La sua ultima interpretazione cinematografica è stata nel film Nel tepore del ballo di Pupi Avati, accanto a Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Raoul Bova, Giuliana De Sio e altri. Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde un interprete di grande talento e professionalità: un uomo dall’aspetto tenebroso sul set ma dall’animo buono, onesto e gentile nella vita quotidiana. Soprattutto per questo, siamo sicuri che verrà sempre ricordato.
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