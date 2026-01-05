Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Corrado Augias, la riscoperta del sacro e la critica (pungente) alla musica in Italia: “Da noi non è una priorità”

Il giornalista e scrittore si è confessato di recente in una lunga intervista, senza risparmiare frecciate al nostro Paese e al rapporto contraddittorio con la musica.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Corrado Augias
RaiPlay

Corrado Augias si prepara a riportare il tema del sacro al centro della riflessione pubblica, ma lo fa attraverso una via che sente più sua: la musica. L’11 gennaio, all’Auditorium di Santa Cecilia, prenderà infatti il via un ciclo di tre incontri curato dallo scrittore insieme al direttore d’orchestra e pianista Aurelio Canonici. Da Bach a Mahler, dal gregoriano alle musiche afroamericane, il percorso toccherà secoli di storia musicale con esempi dal vivo e un taglio sostanzialmente divulgativo. Ecco che cosa ha anticipato a questo proposito lo stesso Augias.

Corrado Augias, la riscoperta del sacro e il valore della musica

Come raccontato da Augias al Corriere della Sera, l’obiettivo delle conferenze in arrivo l’11 gennaio sarà quello di mostrare come la musica, arte "immateriale, impalpabile", sia particolarmente adatta a esprimere il sacro. "Anche sulla letteratura è in vantaggio", dice lo scrittore, "poiché la scrittura deve scendere in dettagli realistici e si rischia la goffaggine". Il primo appuntamento, intitolato "Cantare Dio", sarà dedicato alle opere che raccontano la ricerca del divino: dallo Stabat Mater di Pergolesi alla Passione secondo Matteo di Bach, fino all’Ave Verum Corpus di Mozart e alle sinfonie di Mahler.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"La musica può rappresentare il sacro come le pare", prosegue Augias, che confessa di vedere una forma di ‘religiosità laica’ in pagine come il quarto movimento della Nona sinfonia, quando il coro invoca "un padre affettuoso sopra il cielo stellato". Un eroismo umano, quello di Beethoven, che secondo il giornalista lo avvicina idealmente a Dio.

La critica di Augias alla musica in Italia

Ma il discorso sul sacro intavolato da Augias diventa, nell’intervista al Corriere, inevitabilmente anche politico e culturale. Il giornalista sostiene infatti (con vena polemica) che il canto da noi non sia la priorità: "Non lo è in generale la musica, in questo Paese…Io apprezzo la campagna di Riccardo Muti per una maggiore diffusione musicale, a partire dalla musica corale, però bisognerebbe impegnarsi nella pratica, non solo nel dire come vanno male le cose ma cercare di farle andare meglio, e la sua benemerita orchestra giovanile non basta".

Le motivazioni di questa carenza, per Augias, affondano le radici anche nel pensiero di Giovanni Gentile e Benedetto Croce, "a cui poco importava della musica, tradendo una tradizione, che nel caso di Croce è più grave, se pensiamo all’importanza della Scuola napoletana, quando Napoli era capitale della musica". Il risultato, purtroppo, è un Paese dove l’alfabetizzazione musicale è bassa, e persino un capolavoro come la Nona di Beethoven, spiegata da Augias in tv con l’aiuto del direttore Daniele Gatti, incontra un pubblico meno ristretto. Ecco perché la divulgazione, portata avanti con ostinazione dallo stesso Augias, resta una necessità imprescindibile. E il nuovo ciclo di conferenze sul sacro rappresenta, in tal senso, un’ottima occasione per colmare il divario in termini di cultura musicale.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 8 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince

La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share (ma non basta a De Martino), ottim...
Ascolti 22 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino

In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io s...
Ascolti 1 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo

La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stef...
Stasera in tv (15 dicembre), Can Yaman contro Simona Ventura (c'entra pure Giletti)

Stasera in tv (15 dicembre), Can Yaman contro Simona Ventura (c'entra pure Giletti)

Cosa vedere in TV stasera, lunedì 15 dicembre 2025: Sandokan contro il Grande Fratel...
Ascolti 17 novembre 2025

Ascolti tv ieri (17 novembre): Grande Fratello bloccato, Lino Guanciale fa volare Rai 1, Scotti da record

Il commissario Ricciardi 3 cresce in prima serata (22,2% di share), bene Giletti, La...
Ascolti 24 novembre 2025

Ascolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti

Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della...
Clara contro Simona Ventura: la cantante vuole affossare il Grande Fratello

Clara contro Simona Ventura: la cantante vuole affossare il Grande Fratello

I programmi TV di lunedì 24 novembre 2025: Il commissario Ricciardi, Mammuccari e Gi...
Corrado Augias

Augias perfido con la Rai, Iacchetti commuove: Attenti al Libro è il gioiello della Fialdini, perché

Nella prima e unica puntata del nuovo programma di Rai 3 si sono alternati tantissim...
Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV

Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV

Cosa vedere in TV stasera, lunedì 1 dicembre 2025? Il bell'attore turco interpreta S...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Emma Bonino

Emma Bonino
Leonardo De Amicis

Leonardo De Amicis
Riccardo Chailly

Riccardo Chailly
Placido Domingo

Placido Domingo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963