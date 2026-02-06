Corona sfida Meta, apre un nuovo profilo social ed è boom di iscrizioni: "Un uomo non si elimina", ma è già oscurato Tra account cancellati, messaggi esagerati e una battaglia legale aperta, il ritorno (durato poche ore) sui social riaccende lo scontro con Meta e Mediaset.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nelle ultime ore si è tornati a parlare insistentemente di Fabrizio Corona e del suo tentativo di rientrare su Instagram dopo lo stop imposto dalle piattaforme social. Dopo che il 3 febbraio tutti i suoi account erano stati rimossi a seguito di azioni legali, in particolare da parte di Mediaset, è ricomparso un nuovo profilo che sembrava riconducibile direttamente a lui, salvo poi essere cancellato nel giro di pochissimo tempo. Una dinamica che si è già ripetuta più volte negli ultimi giorni.

I precedenti tentativi di Corona di tornare sui social e il messaggio contro Mediaset

Il profilo Instagram comparso nelle scorse ore presentava pochi contenuti, ma i follower crescevano rapidamente, arrivando quasi a 1.500. In uno dei post pubblicati campeggiava una frase che suonava come una dichiarazione di resistenza: "Ci hanno buttato a terra anche questo! Ma non ci ferma nessuno". Un messaggio che faceva riferimento ai precedenti tentativi di rientro sul social, tutti conclusisi con la cancellazione degli account. In un altro contenuto, il messaggio si chiudeva con una frase ad effetto: "Io sono la notizia".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non si trattava del primo tentativo. Un altro profilo, rimasto attivo fino alla serata precedente e arrivato a superare i 18 mila follower, è stato cancellato sulla base delle violazioni contestate, legate a contenuti diffamatori, copyright e messaggi di odio. Le stesse motivazioni che Mediaset ha segnalato nelle ultime settimane. Nel frattempo resta senza contenuti il canale YouTube del format Falsissimo, dal quale erano partiti gli attacchi a Mediaset, al gruppo di Cologno Monzese, alla famiglia Berlusconi e a noti conduttori delle trasmissioni di punta.

I ritorno lampo e le parole pubblicate prima della chiusura del profilo

Dopo alcuni giorni di silenzio, Corona era riuscito nuovamente a tornare su Instagram con un nuovo account, dal nick "fabriziocoronareall". Già dalla bio emergeva l’intenzione di non scendere a compromessi: "Trattative non ne facciamo", ma anche questo profilo è stato oscurato dopo poche ore, con una rimozione che ha replicato quanto accaduto agli account precedenti. Nel breve arco di tempo in cui il profilo è rimasto online, Corona ha pubblicato un primo post dalla palestra accompagnato da un lungo messaggio, concluso con parole che hanno fatto rapidamente il giro del web: "Un profilo si elimina in un click. Un uomo no. Un messaggio no. La verità no". Nello stesso testo lasciava intendere che la chiusura degli account non fosse legata a semplici infrazioni formali, alludendo di aver detto o fatto cose che non avrebbe dovuto.

La causa civile e il reclamo di Fabrizio Corona

Sul piano giudiziario, la vicenda resta estremamente complessa. Da Falsissimo è partita la maxi causa civile intentata dal gruppo Mediaset, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui, con una richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro per quella che viene definita una "campagna di odio" caratterizzata da una "violenza verbale inaudita". Mediaset sta inoltre integrando la denuncia per diffamazione già presentata alla procura di Milano, che ha aperto più filoni di indagine. Nel frattempo i legali di Corona hanno depositato un atto di reclamo contro l’ordinanza del giudice civile di Milano Roberto Pertile, che impone di non diffondere ulteriori contenuti di carattere diffamatorio, Ormai espulso dalle principali piattaforme social, Corona ha annunciato di voler portare Falsissimo a teatro, con un tour previsto a maggio in diverse città italiane. Riuscirà nel suo intento?

Potrebbe interessarti anche