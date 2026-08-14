Corona annuncia un nuovo attacco a Belén Rodriguez: mentre la showgirl sbarca su TikTok, lui si prepara con Falsissimo La nuova puntata di Falsissimo potrebbe riportare al centro dell’attenzione la showgirl argentina, che proprio in queste ore ha inaugurato il suo profilo ufficiale sul social dei video brevi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Fabrizio Corona torna ad alimentare la curiosità attorno alla prossima puntata di Falsissimo, lasciando intendere che tra i personaggi destinati a finire sotto la sua lente potrebbe esserci anche Belén Rodriguez. L’appuntamento è stato annunciato per il 31 agosto alle ore 21 e, almeno stando agli indizi comparsi sui social, potrebbe trasformarsi in un nuovo capitolo di una vicenda destinata a far discutere. Nel frattempo, quasi nello stesso momento, Belén ha scelto di aprire una nuova finestra sulla propria vita privata, approdando ufficialmente su TikTok.

Falsissimo: Fabrizio Corona e l’indizio della farfalla che scatena le ipotesi

A far nascere le indiscrezioni è stata soprattutto una storia pubblicata da Corona su Instagram. Nel breve filmato compare inizialmente la sedia vuota di Falsissimo, sulla quale si trova una farfalla. Poco dopo entra in scena Corona, mentre l’insetto si posa sulla sua mano prima di volare via. Un dettaglio apparentemente semplice che, però, è stato interpretato da molti come un riferimento al celebre tatuaggio di Belén, diventato uno degli elementi più riconoscibili dell’immagine della showgirl fin dai tempi della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Per ora non esiste una conferma ufficiale sul contenuto della puntata, ma gli indizi hanno inevitabilmente alimentato le supposizioni. Già in passato Corona aveva parlato della showgirl, sostenendo nel suo podcast che fosse "scesa a patti con il potere" in relazione alla sua ospitata ad Amici. Ora, secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, il nuovo appuntamento potrebbe andare decisamente oltre.

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Le indiscrezioni sulla nuova puntata di Fallsissimo

A rafforzare l’ipotesi di un attacco a Belén sono intervenuti anche alcuni esperti di gossip, secondo i quali i rapporti tra Corona e la showgirl non sarebbero più quelli di un tempo. Tra le voci circolate c’è anche quella secondo cui Belén avrebbe bloccato Corona sui social.

Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni e non è possibile sapere quali saranno realmente gli argomenti affrontati nella nuova puntata. Secondo le anticipazioni rilanciate online da Gossip e TV, nel mirino potrebbe finire anche Tony Effe, ma anche in questo caso non sono arrivate conferme dirette.

Belén Rodriguez riparte da TikTok

Mentre cresce l’attesa per capire cosa accadrà il 31 agosto, Belén ha deciso di inaugurare una nuova esperienza social. Il suo profilo ufficiale TikTok si chiama Maribel, un nome nato dall’unione di Maria e Belén, e ha già raccolto migliaia di follower dopo l’annuncio della showgirl.

Il profilo era stato aperto già a fine giugno, ma soltanto adesso Belén ha deciso di renderlo ufficialmente noto: "Da oggi vi riempio di consigli, viaggi, concerti, balletti, trucchi, simpatia, portamento, follia, emozioni, vita", ha promesso ai suoi follower. Un modo diverso e apparentemente più spontaneo di raccontarsi, tra balletti, momenti in famiglia, gite in barca e contenuti legati alla quotidianità. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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