Fabrizio Corona torna al centro della scena non solo per le sue recenti polemiche con Alfonso Signorini e la docuserie Io sono notizia su Netflix, ma anche per i retroscena più intimi legati alla sua vita sentimentale. Una vicenda che ha catturato l’attenzione del pubblico riguarda il dolore provato dall’ex re dei paparazzi quando scoprì che Belen Rodriguez aveva preso una cotta per Stefano De Martino.A raccontare questi momenti delicati è Maurizio Sorge, fotografo tra i più noti in Italia e amico storico di Corona.

Il dolore di Fabrizio Corona per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Secondo le rivelazioni di Sorge, Corona avrebbe vissuto una vera e propria crisi emotiva al momento della separazione da Belen: "Corona andò in crisi quando si stava lasciando con Belen. Quando era in crisi con lei mi telefonava spesso, anche alle 5 della mattina e piangeva. Mi diceva che lei gli ripeteva che aveva preso una cotta per il ragazzetto e voleva lasciarsi andare con lui. Era Stefano De Martino".

Queste parole sottolineano quanto fosse stretto il legame tra Corona e la conduttrice argentina, e quanto l’evento della cotta di Belen per De Martino abbia segnato un momento cruciale della vita privata di Fabrizio. Sorge aggiunge che, tra tutte le donne con cui Corona ha avuto rapporti, Belen è stata quella che l’ex re dei paparazzi ha amato più intensamente: "Tra le sue tantissime donne, di una era innamorato: Belen. Ricordo ancora un viaggio infernale da Firenze a Milano, dopo Pitti Uomo. Passammo tre ore ad ascoltare la canzone Il regalo più grande di Tiziano Ferro, perché era quella sua e di Belen. Faceva partire il ritornello e poi la rimetteva da capo. Una follia".

Il contesto più ampio della storia

La storia tra Corona e Belen non è stata solo fatta di amore e gelosia: l’epoca coincideva con alcuni dei periodi più turbolenti della vita di Fabrizio, tra guai giudiziari e soggiorni in carcere. Sorge ha spiegato che il comportamento di Corona verso la magistratura e le istituzioni gli è costato molto: "Se lui avesse usato un po’ più di tattica e se avesse avuto più amor proprio, avrebbe potuto ambire a posizioni di rilievo e avrebbe evitato gli anni di galera. Secondo me i magistrati, i giudici o chi per loro, l’hanno voluto colpire fortemente, per educarne mille. Il problema del mio amico è stato anche quello che ha più volte attaccato e riso della magistratura, questa è la mia idea. Nel 2009 lo misi in guardia e gli dissi di stare attento, di moderare anche i toni, quando fece la puntata di Matrix io ero vicino a lui e prima del collegamento gli dissi, ‘Adesso devi dire che hai fiducia nella magistratura e che ti fidi della giustizia’. Lui mi disse, ‘Ma stai zitto, io dico quello che voglio’. Se mi avesse ascoltato forse sarebbe andata meglio per lui. Adesso però mi dice spesso che avevo ragione".

Oggi Fabrizio non sembra intenzionato a fermarsi. Sorge anticipa che l’ex re dei paparazzi ha ancora molte "bombe" pronte per essere svelate, in particolare tramite il podcast Falsissimo, in cui affronterà argomenti legati a figure note del mondo dello spettacolo: "Fabrizio andrà avanti. Io so che ha altre cose in mano, aspettiamoci altre bombe".

