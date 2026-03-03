Corona, ‘bloccata’ la nuova puntata di Falsissimo, le accuse a Signorini sui social: “Non ci fermate” Il nuovo episodio del podcast dell’ex re dei paparazzi è stato cancellato da YouTube e ricaricato su X: il retroscena sull’addio a Chi del conduttore

Fabrizio Corona non si ferma. Proprio come aveva annunciato, nella serata di ieri l’ex re dei paparazzi ha pubblicato la nuova puntata di Falsissimo che, tuttavia, è stata subito cancellata da YouTube, ufficialmente "a causa di un’ingiunzione del tribunale". L’ex re dei paparazzi (che sarà in aula il prossimo 19 marzo) non si è però dato per vinto e ha caricato l’episodio integrale su X tornando a parlare del caso Alfonso Signorini e Grande Fratello VIP. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo

Dopo l’annuncio della malattia e la settimana a Sanremo in occasione del Festival, Fabrizio Corona è tornato ‘alla carica’ con un nuovo episodio di Falsissimo. Pubblicato ieri alle 21 – come detto – il video ha però avuto vita molto breve ed è stato rimosso subito da YouTube. "Video non disponibile" si legge sulla piattaforma, che avrebbe cancellato i contenuti "a causa di un’ingiunzione del tribunale". L’ex re dei paparazzi, tuttavia, non si è certo arreso e ha ricaricato l’intera puntata (compresa la parte a pagamento) su X, annunciando: "Dopo che gli avvocati impuniti (e senza vergogna) di Alfonso Signorini ci hanno buttato giù la puntata nonostante sia prevista un’udienza d’appello il 19 marzo che potrebbe rettificare l’ordinanza del giudice Pertile. Ve la ricarico qui (…) perché avete il diritto di sapere e di informarvi su quello che fa Signorini in concorso con Mediaset ed Endemol. (…) La gente vuole sapere. Non il potere. La censura non ci fermerà".

Le accuse ad Alfonso Signorini e Selvaggia Lucarelli: il punto sul GF Vip

Fabrizio Corona, dunque, non ha accettato lo ‘strike’ di YouTube e ha aggirato il tutto sbarcando con Falsissimo su un’altra piattaforma social come X. Ma cosa ha svelato nella nuova puntata del suo tanto discusso podcast? Nel 22esimo episodio (ri)caricato ieri Corona è tornato all’attacco di Alfonso Signorini, ma non solo. Prima l’ex re dei paparazzi ha parlato di un presunto testimone che avrebbe ‘subito’ le avances del conduttore negli studi di Cinecittà, poi ha collegato l’intera vicenda del GF Vip all’addio di Signorini al settimanale Chi: "Non è un caso". E a proposito del futuro del Grande Fratello VIP, Corona non ha avuto dubbi riguardo lo stop chiesto dal Codacons: "In un paese normale il Grande Fratello non dovrebbe andare in onda". Poi l’attacco a quella che sarà l’opinionista del ‘nuovo ciclo’ del reality show di Canale 5, vale a dire Selvaggia Lucarelli: Se avesse un’etica dovrebbe ritirarsi immediatamente dal Grande Fratello".

