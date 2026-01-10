Fabrizio Corona velenoso sulla ex Silvia Provvedi: "Non l'ho mai amata, come ho fatto a stare con quella? Non è Belen" Tra parole durissime, vecchie ferite e nuove polemiche, tornano a galla i retroscena più controversi della relazione tra il re dei paparazzi e Silvia Provvedi.

In occasione del documentario in suo onore, Fabrizio Corona è tornato a parlare della sua relazione con Silvia Provvedi, e lo ha fatto senza filtri e senza preoccuparsi delle conseguenze. Le sue dichiarazioni, contenute nella serie Io sono notizia disponibile su Netflix, hanno riacceso una polemica che sembrava sopita, riportando al centro dell’attenzione una storia sentimentale complessa, segnata da squilibri evidenti e attriti.

La nascita della relazione tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Nel giugno del 2015, dopo tre anni trascorsi in carcere, Fabrizio Corona ottiene l’affidamento ai servizi sociali e viene accolto nella comunità Exodus di Don Mazzi. È lì che conosce Silvia Provvedi e da quel momento tra i due nasce un legame che, nonostante le difficoltà, si trasforma presto in una relazione vera e propria. Una storia vissuta per lo più a distanza, tra comunità, carcere e continui problemi giudiziari, ma nella quale la cantante rimane sempre presente, dimostrando una vicinanza costante anche nei momenti più complessi. Una fedeltà che, col senno di poi, appare decisamente non ricambiata.

L’attacco del re dei paparazzi alla sua ex

Nel quinto episodio di Io sono notizia, Corona affronta direttamente il tema del rapporto con Silvia Provvedi e utilizza espressioni che hanno suscitato indignazione e critiche. "Lei era una ragazza anche carina, ma poi era giovane e io invece ero Corona, ero quello che era stato insieme a Belen Rodriguez. Ci poteva stare la storia mentre ero in comunità o in carcere, ma poi nel momento in cui sono uscito ero Corona! Io dovevo avere la bellona del momento, la donna più giusta e ambita. Quindi io mi vergognavo di lei, però siccome mi piaceva, allora ho cominciato a plasmarla, l’ho fatta pettinare, l’ho fatta vestire molto bene, l’ho gestita, le ho fatto rifare l’immagine con un nuovo look".

Il racconto del ritorno alla vita di prima

Il tono del racconto diventa ancora più cinico quando Corona descrive il periodo successivo alla sua uscita dalla comunità. "Ero uscito, ero tornato me stesso e mi ero ripreso tutto in poco tempo. Ma sono rimasto con lei, un giorno l’ho anche portata in barca, si era appena sottoposta a una mastoplastica, aveva il petto nuovo, il fisichetto giusto, io ero in grandissima forma, tutto abbronzato, tatuato, con il fisico scolpito. Così ho chiamato i paparazzi e ho avuto la copertina di Chi, 30.000 euro! In soli cinque mesi di libertà ero tornato a fare la vita di prima, fregandomene delle regole e poi ho riperso tutto".

Le frasi di Verissimo e le scuse tardive

Queste dichiarazioni non arrivano però come un fulmine a ciel sereno. Già nel 2018, ospite di Verissimo, Corona aveva parlato di Silvia Provvedi in termini altrettanto duri: "Ma la nostra non è nemmeno una coppia. Se ci vedete siamo due persone che non c’entrano nulla l’uno con l’altra. Se ci guardi insieme siamo quasi ridicoli, si vede che non stiamo bene insieme. Dirò una cosa brutta, ma non la considero una delle mie fidanzate o degli amori della mia vita, come Nina e Belen. Lei non è un amore. Quando tu vivi la galera è normale che ti appoggi a una persona, lei era lì per me. Io non l’ho mai amata. Io penso: come ho fatto a stare con quella lì?!". Parole che portarono, poche settimane dopo, a un tentativo di scuse all’interno della casa del GF Vip, in una puntata rimasta celebre per la lite con Ilary Blasi.

