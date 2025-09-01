Battiti Live, festa di fine estate con Ilary Blasi: scaletta e ospiti di stasera (in simultanea con Tv8) Stasera, lunedì 1° settembre, Ilary Blasi e Alvin tornano su Canale 5 con una puntata speciale della kermesse, dove vedremo Annalisa, Olly, Fedez e tanti altri.

Dopo un’estate di successi, l’energia di Cornetto Battiti Live torna su Canale 5 con ‘Compilation‘, una puntata speciale che racchiude tutto il meglio della kermesse. Stasera, lunedì 1° settembre 2025, Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, saranno di nuovo sul suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta per riproporci i momenti più iconici della stagione appena trascorsa, con i brani e gli artisti che ci hanno accompagnato in questi mesi più caldi. Un mix della migliore musica del panorama italiano ed internazionale, con artisti e ospiti straordinari accompagnati dal corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show Amici. Scopriamo insieme i dettagli.

Cornetto Battiti Live Compilation, anticipazioni, ospiti e scaletta di stasera

Il meglio di Batti Live torna questa sera su Canale 5 con una puntata speciale, chiamata per l’occasione ‘Compilation‘. Nome azzeccatissimo, dato che si tratta di una raccolta dei best of che abbiamo visto quest’estate nel programma. A fare da cornice alla kermesse, sempre il suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, mentre i mattatori della serata sono ancora una volta llary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis.

Tantissimi i nomi degli artisti che nel corso della serata si alterneranno sul palcoscenico: da Achille Lauro a Annalisa, passando per Olly, Alfa, Fedez, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Francesco Gabbani e tanti altri. Ognuno di loro si esibirà con i brani che hanno segnato questa calda estate italiana: dai tormentoni più ballati come Serenata, Maschio e Scelte Stupide, al mood romantico di Balorda Nostalgia.

La scaletta di Battiti Live Compilation (in ordine alfabetico):

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alfa

Anna

Annalisa

Boomdabash

Capo Plaza

Clara

Coez

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Emis Killa

Fabio Rovazzi

Fedez

Francesco Gabbani

Fred De Palma

Gabry Ponte

Gaia

Gigi D’Alessio

Irama

Loredana Bertè

Lorella Cuccarini con Riki

Luchè

Negramaro

Noemi

Olly

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Rkomi

Tananai

The Kolors

TrigNO

Dopo gli ascolti record Mediaset punta sulla ‘Compilation’, ma c’è l’ombra TV8

La scelta di riportare in onda Battiti Live è chiara. Nelle 5 puntate trasmesse in prima visione tra luglio e agosto 2025, la kermesse musicale ha registrato ottimi risultati negli ascolti con uno share del 20,12% e 2.184.000 telespettatori di media. Questa sera però, gli artisti che si esibiranno sul palco di Molfetta non saranno solo su Canale 5 ma anche su Tv8. Sul canale in chiaro del gruppo Sky, infatti, va in onda in diretta Power Hits Estate 2025, show prodotto dal gruppo RTL 102.5 dall’Arena di Verona. Ben 17 degli artisti presenti a Battiti (con puntate registrate) saranno anche sul palco veneto, una sorta di simultaneità che potrebbe nuocere a una delle due reti.

Dove e quando vedere la kermesse musicale in Tv

Cornetto Battiti Live Compilation va in onda in prima serata su Canale 5, lunedì 1° settembre 2025. Il programma, inoltre, sarà visibile in streaming on demand sulla sito e sull’app di Mediaset Infinity, dove resterà disponibile anche dopo la messa in onda.

