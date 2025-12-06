Corinne Clery, chi sono gli ex mariti Hubert Wayaffe, Luca Valerio e Beppe Ercole: "Solo uno era imbattibile" Dalla giovanissima unione con Hubert Wayaffe al grande amore con Beppe Ercole, scopri tutti i matrimoni e i figli di Corinne Clery nel corso degli anni.

Corinne Clery, icona del cinema francese e volto noto della televisione italiana, ha avuto una vita sentimentale intensa e spesso al centro dei riflettori. Dal giovane marito Hubert Wayaffe al grande amore con Beppe Ercole, ogni relazione ha segnato tappe importanti nella sua vita personale e professionale. Tra matrimoni, figli e amori travolgenti, l’attrice ha sempre affrontato il cuore con sincerità e passione.

Corinne Clery, chi sono gli ex mariti Hubert Wayaffe, Luca Valerio e Beppe Ercole

Il primo marito di Corinne Clery è stato Hubert Wayaffe, disc jockey e produttore cinematografico più grande di lei. I due si sposarono quando l’attrice aveva solo 17 anni, un matrimonio che suscitò scalpore per la differenza di età. Dalla loro unione nacque Alexandre, il figlio unico di Corinne.

In un’intervista, l’attrice ha ricordato: "Ero una ragazzina, avevo 17 anni. A 18 è nato mio figlio. Ho sofferto tanto, ho dovuto lasciarlo per la salute del mio bambino… mio ex era indifferente." La coppia si separò a causa delle difficoltà nel gestire la malattia del piccolo Alexandre, che a soli 11 mesi dovette affrontare gravi problemi di salute. Dopo la fine del matrimonio con Wayaffe, Corinne Clery si trasferì in Italia e si legò a Luca Valerio, sposandosi a 21 anni. Anche questa relazione però non durò a lungo, segnando una pausa dalle vicende sentimentali pubbliche dell’attrice. Questo periodo servì a Corinne per concentrarsi sulla sua carriera e affrontare la vita privata con maggiore consapevolezza.

Il matrimonio più noto di Corinne Clery è stato quello con Beppe Ercole, arredatore e antiquario romano, già ex marito di Serena Grandi. La coppia si sposò nel 2004, dopo essersi conosciuti e innamorati nonostante le rispettive storie passate. Corinne ha definito questa relazione "imbattibile": "I miei mariti li ho amati tutti tantissimo, ma lui è stato imbattibile. Con Beppe è stata una storia pazzesca, ma anche litigarella…". Ercole morì nel 2010 a causa di una malattia, lasciando un vuoto profondo nell’attrice, che ricordava l’uomo come il suo grande amore e compagno di vita.

Dopo Beppe Ercole: un nuovo capitolo

Dopo la perdita di Beppe Ercole, Corinne Clery ha ritrovato l’amore con Angelo Costabile, giovane imprenditore con cui ha partecipato al reality Pechino Express. La loro relazione, iniziata nel 2017, si è conclusa circa due anni fa. Nonostante le sfide e i lutti, l’attrice continua a vivere la propria vita con passione, ricordando ogni storia come un capitolo importante del suo percorso. Insomma, la vita sentimentale di Corinne Clery racconta storie di amore, sacrificio e resilienza. Dai primi passi con Hubert Wayaffe fino all’intensità di Beppe Ercole, passando per matrimoni e nuove relazioni, l’attrice ha affrontato ogni esperienza con sincerità, lasciando una traccia indelebile nel cuore dei suoi fan e nella cronaca rosa.

