Italia-Austria, la Coppa Davis in TV (senza Sinner): dove vederla gratis in chiaro, orario, flop Rai e campioni in fuga
Oggi mercoledì 19 novembre 2025 a Bologna va in scena l’esordio degli Azzurri campioni in carica: il programma completo dei quarti in diretta tv e streaming
L’Italia sogna il tris in Coppa Davis. Dopo il trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, infatti, il grande tennis si tinge ancora una volta d’azzurro e oggi mercoledì 19 novembre 2025 vanno in scena i quarti di finale tra Italia-Austria. Senza Sinner né Musetti, il gruppo guidato da Volandri e composto da Berrettini, Cobolli, Sonego, Vavassori e Bolelli vuole partire col piede giusto davanti al pubblico di casa di Bologna. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.
Italia-Austria: dove vederla oggi gratis in diretta tv e streaming (mercoledì 19 novembre 2025)
Il grande tennis rimane in Italia e, dopo il successo di Jannik Sinner alle ATP FInals di Torino, si sposta a Bologna. Nell’impianto temporaneo della SuperTennis Arena di Bologna Fiere, infatti, oggi mercoledì 19 novembre 2025 va in scena il debutto degli Azzurri in Coppa Davis. Il match dei quarti di finale Italia-Austria sarà visibile gratis e in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre), oltre che in streaming su SuperTennix tramite registrazione gratuita. Rai, invece, trasmetterà solo semifinali e finali. Appuntamento a partire dalle ore 16:00. Senza Jannik Sinner né Lorenzo Musetti, l’Italia campione in carica di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sogna il terzo successo in tre anni e il quarto della sua storia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- 16:00 Italia – Austria | in diretta in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del DT); streaming disponibile su SuperTenniX
Coppa Davis 2025, come seguirla in tv: il programma completo di domani
Inaugurata dalla sfida di ieri tra Francia e Belgio, la Coppa Davis andrà in scena a Bologna fino al prossimo 23 novembre, quando si terranno le finali. La formula rimane la stessa: due singolari, un doppio, chi si aggiudica per primo due punti si porta a casa il tie. Dopo il match tra Italia e Austria di oggi, domani giovedì 20 novembre 2025 i quarti di finale proseguiranno con Spagna-Repubblica Ceca (gli iberici sono privi di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio) in mattinata e con Argentina-Germania nel pomeriggio, non prima delle 17. Di seguito il programma completo dei quarti, che saranno visibili gratuitamente in chiaro su SuperTennis Tv:
- 10:00 Spagna – Repubblica Ceca | in diretta in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del DT); streaming disponibile su SuperTenniX
- 17:00 Argentina – Germania | in diretta in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del DT); streaming disponibile su SuperTenniX
Potrebbe interessarti anche
Sinner mania in Tv (con beffa), la Rai si perde Italia-Austria di Coppa Davis: perché
Il debutto degli Azzurri nella competizione non sarà trasmesso dalla tv di Stato, ch...
Sinner-Alcaraz, la finale degli Us Open in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La svolta oltre Sky
Domenica 7 settembre Sinner e Alcaraz si sfidano sul Centrale di Flushing Meadows: t...
Sinner-Auger Aliassime stasera in TV va in onda anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e l’altra sfida Alcaraz-Djokovic
Il campione italiano scenderà in campo per la semifinale degli US Open nella notte t...
Musetti-Alcaraz in TV gratis: canale, orario, l’ultima ‘gufata’ di Sinner contro lo spagnolo
Oggi giovedì 13 novembre 2025 il tennista azzurro prova a fermare lo spagnolo, che i...
Sinner-Musetti stasera in TV si vede anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e la polemica sull’orario
Il big match tra i due campioni azzurri andrà in onda da New York nella notte di ogg...
Sinner si diverte con Laila Hasanovic e Alcaraz (“ferito”) scappa in Spagna: cosa sta succedendo
Il tennista altoatesino si concede qualche giorno di relax dopo il trionfo alle ATP ...
Jannik Sinner, ko agli Us Open e trionfo in Tv: il record storico di Supertennis che ‘imbarazza’ Rai e Mediaset
La finale degli US Open tra l’ex numero uno al mondo e Carlos Alcaraz ha toccato il ...
Sinner e Laila Hasanovic, fuga d’amore rimandata: Jannik ‘preferisce’ il resort extra lusso con papà Hanspeter
Il tennista altoatesino sta ricaricando le pile sul Lago di Garda dopo il trionfo co...