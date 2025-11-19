Italia-Austria, la Coppa Davis in TV (senza Sinner): dove vederla gratis in chiaro, orario, flop Rai e campioni in fuga Oggi mercoledì 19 novembre 2025 a Bologna va in scena l’esordio degli Azzurri campioni in carica: il programma completo dei quarti in diretta tv e streaming

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

L’Italia sogna il tris in Coppa Davis. Dopo il trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino, infatti, il grande tennis si tinge ancora una volta d’azzurro e oggi mercoledì 19 novembre 2025 vanno in scena i quarti di finale tra Italia-Austria. Senza Sinner né Musetti, il gruppo guidato da Volandri e composto da Berrettini, Cobolli, Sonego, Vavassori e Bolelli vuole partire col piede giusto davanti al pubblico di casa di Bologna. Scopriamo dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Italia-Austria: dove vederla oggi gratis in diretta tv e streaming (mercoledì 19 novembre 2025)

Il grande tennis rimane in Italia e, dopo il successo di Jannik Sinner alle ATP FInals di Torino, si sposta a Bologna. Nell’impianto temporaneo della SuperTennis Arena di Bologna Fiere, infatti, oggi mercoledì 19 novembre 2025 va in scena il debutto degli Azzurri in Coppa Davis. Il match dei quarti di finale Italia-Austria sarà visibile gratis e in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre), oltre che in streaming su SuperTennix tramite registrazione gratuita. Rai, invece, trasmetterà solo semifinali e finali. Appuntamento a partire dalle ore 16:00. Senza Jannik Sinner né Lorenzo Musetti, l’Italia campione in carica di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sogna il terzo successo in tre anni e il quarto della sua storia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

16:00 Italia – Austria | in diretta in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del DT); streaming disponibile su SuperTenniX

Coppa Davis 2025, come seguirla in tv: il programma completo di domani

Inaugurata dalla sfida di ieri tra Francia e Belgio, la Coppa Davis andrà in scena a Bologna fino al prossimo 23 novembre, quando si terranno le finali. La formula rimane la stessa: due singolari, un doppio, chi si aggiudica per primo due punti si porta a casa il tie. Dopo il match tra Italia e Austria di oggi, domani giovedì 20 novembre 2025 i quarti di finale proseguiranno con Spagna-Repubblica Ceca (gli iberici sono privi di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio) in mattinata e con Argentina-Germania nel pomeriggio, non prima delle 17. Di seguito il programma completo dei quarti, che saranno visibili gratuitamente in chiaro su SuperTennis Tv:

10:00 Spagna – Repubblica Ceca | in diretta in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del DT); streaming disponibile su SuperTenniX

| in diretta in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del DT); streaming disponibile su SuperTenniX 17:00 Argentina – Germania | in diretta in chiaro su SuperTennis Tv (canale 64 del DT); streaming disponibile su SuperTenniX

Potrebbe interessarti anche