Coppa Davis, la finale porta il caos su Rai 1: Domenica In, Da Noi A ruota libera, L'Eredità, chi salta e chi va in onda

La vigilia della finale di Coppa Davis porta con sé un vento di cambiamento che investe la Rai e costringe l’intera rete a riorganizzare una domenica già ricca di appuntamenti fissi. Con l’Italia pronta a scendere in campo in un match che richiama un’enorme attenzione mediatica, la programmazione non può che adattarsi, ricalibrandosi in modo quasi chirurgico per incastrare una diretta impegnativa, ma senza stravolgere del tutto la consueta struttura giornaliera.

Finale di Coppa Davis, cosa cambia su Rai 1: Domenica In accorciata, salta Da noi a ruota libera

Il primo canale subisce gli effetti più evidenti della giornata sportiva. Domenica In manterrà il suo tradizionale slot delle 14 ma si presenterà in versione ridotta, un’ora appena per lasciare spazio alla lunga diretta della finale, che prenderà il via poco prima delle 15 e continuerà senza interruzioni fino alla pausa del Tg 1 delle 17, per poi riprendere nel tardo pomeriggio. Questa scelta comporta inevitabilmente la sospensione dell’appuntamento domenicale con Da noi a ruota libera, che non potrà andare in onda, e l’assenza di L’Eredità, un sacrificio che la rete aveva già sperimentato nei giorni scorsi per seguire le fasi decisive del torneo.

La stabilità della fascia serale: Affari Tuoi sopravvive

Se il pomeriggio viene completamente rimodellato, la sera di Rai 1 rimane invece riconoscibile e fedele alla sua struttura abituale. L’edizione delle 20 del Tg 1 sarà regolarmente trasmessa, seguita dal consueto appuntamento con Affari Tuoi, che non subirà variazioni e manterrà il suo orario tradizionale. La prima serata si aprirà con il film Non così vicino, confermando così che la rete lascerà intatta almeno la parte più stabile e seguita della propria domenica.

Le variazioni su Rai 2

Su Rai 2 il quadro appare meno soggetto a cambiamenti drastici. La rete interviene con piccoli aggiustamenti, trasmettendo alle 19 un nuovo episodio di Goldrake, seguito alle 19.20 dalla replica della seconda puntata di Sanremo Giovani. Una rimodulazione leggera, pensata per mantenere una certa continuità, ma senza interferire troppo con l’importante evento sportivo.

Il giusto equilibrio tra esigenze sportive e tradizione televisiva

Nel complesso, la Rai realizza un cambio fatto di riduzioni, posticipi e conferme per riuscire a dare spazio alla finale di Coppa Davis, ma senza rinunciare del tutto ai suoi punti forti. Il pomeriggio di Rai 1 è quello che chiaramente subisce più modifiche, mentre la fascia serale e il palinsesto di Rai 2 restano relativamente stabili. La rete tenta così di trovare un equilibrio, portando in televisione una domenica un po’ diversa ma comunque riconoscibile nel suo complesso.

