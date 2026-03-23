Constantine, 21 anni fa Nicolas Cage rifiutò il film che fece la fortuna di Keanu Reeves
Nel 2005 la star di John Wick fu protagonista di un film che, nonostante lo scarso successo di critica, divenne un piccolo cult
Nel 2005, nelle sale di tutto il mondo, approdò un film diretto da un allora emergente Francis Lawrence (regista che poi sarebbe diventato famoso per la saga di Hunger Games) e con protagonista Keanu Reeves: Constantine. Tratto dalla serie a fumetti Hellblazer di DC Comics, è l’adattamento della macabra storia del detective dell’occulto John Constantine. Sebbene all’epoca non venne ricevette positivamente dalla critica, incassò circa 230 milioni di dollari a fronte di un budget di 100, diventando anche un cult con un folto seguito di appassionati (che ne chiedono a gran voce un seguito da molto tempo). Ecco alcune curiosità su Constantine che forse non sapevate.
John Constantine sarebbe dovuto essere Nicolas Cage e non Keanu Reeves: alcune curiosità sul film
La pellicola diretta da Francis Lawrence vantava un cast di tutto rispetto. Non solo Keanu Reeves come protagonista, fresco del successo della saga sci-fi di Matrix, ma anche Rachel Weisz, direttamente da La Mummia, Tilda Swinton, Djimon Hounsou e Peter Stormare nei panni nientemeno che di Lucifero in persona. Il ruolo di Chas Kramer venne affidato a un giovanissimo Shia LaBeouf, che fu consigliato al produttore Akiva Goldsman da Will Smith, che aveva lavorato con lui in Io, Robot del 2004.
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Alla regia, inizialmente, avrebbe dovuto esserci Tarsem Singh, famoso in quel momento soprattutto per il videoclip di Losing My Religion dei R.E.M., e come protagonista Nicolas Cage. Singh disse però che con Cage non avrebbe potuto girare il film che voleva e quindi lasciò il progetto. Lo stesso Nick, successivamente, abbandonò la parte, che venne girata a Reeves, ma non prima di sondare il terreno anche per Mel Gibson e persino Kevin Spacey. Rachel Weisz, invece, per prepararsi al ruolo di Angela fece visita a numerosi obitori per fare "ricerca".
Si chiama Constantine per colpa di Guillermo Del Toro
Il nome della pellicola prende ovviamente il nome dal suo protagonista, ma la saga a fumetti si chiama Hellblazer. Questo avrebbe dovuto essere anche il nome del film, poi cambiato perchè ritenuto troppo simile a Hellboy, film di Guillermo Del Toro uscito poco tempo prima. E a proposito del film con protagonista Ron Pearlman: la lancia del destino che si vede in Constantine è un oggetto di scena preso in prestito proprio da Hellboy.
A parte John Constantine, gli unici personaggi che sono sopravvissuti al passaggio dai fumetti al film sono Ellie, Papa Midnite, Chas Kramer e Gabriel. Il resto dei personaggi è stato inventato appositamente per il film. Chiudiamo con un riferimento "cabalistico". Nel film, si vede il protagonista fumare 13 sigarette, un numero non casuale. Nella superstizione anglosassone, infatti, è sinonimo di sfortuna.
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