Keanu Reeves ancora nei panni dell'antieroe con la bellissima star de La Mummia. Dove vedere Constantine in streaming e home video Un viaggio oscuro tra fede, colpa e redenzione che ha trasformato un fumetto in un noir soprannaturale adulto

Ci sono film sui supereroi che parlano di destino, sacrificio, grandezza. Poi c’è Constantine, che fa l’opposto: racconta un uomo che salva il mondo quasi controvoglia, più per disperazione personale che per vocazione. Quando uscì nel 2005, il genere cinecomic non era ancora la macchina perfetta che conosciamo oggi. Non c’erano universi condivisi pianificati al millimetro, né eroi patinati pronti per diventare icone pop globali. Questo film nasce in un’epoca più sporca, più incerta, e si sente. Diretto da Francis Lawrence, Constantine prende il personaggio della DC Comics e lo trasforma in un noir soprannaturale cupissimo, a metà tra horror urbano e thriller esistenziale. È un film che odora di sigarette, pioggia e senso di colpa.

John Constantine: un antieroe consumato

Il cuore del film è John Constantine, interpretato da Keanu Reeves in una delle performance più sottovalutate della sua carriera. Il film ci mette di fronte a un personaggio che si presenta come un eroe tormentato, stanco, cinico e fisicamente non in splendida forma. Sa di essere destinato all’inferno e ogni gesto che compie sembra un tentativo disperato di rimandare una condanna inevitabile. Questa consapevolezza è poi quello che risulta essere il centro del film e cambia completamente la dinamica del personaggio. John non combatte il male per salvare gli innocenti, ma per salvare sé stesso. È una motivazione egoista, ma proprio per questo tremendamente umana.

Nel panorama dei cinecomic, dove spesso il bene e il male sono separati da linee nette, Constantine vive in una zona grigia permanente. E quella zona grigia è il vero terreno del film.

Un noir soprannaturale prima che un cinecomic

La trama si sviluppa come un’indagine: il suicidio di una giovane donna, la sorella gemella — interpretata da Rachel Weisz — che cerca risposte, e Constantine che viene trascinato in un complotto tra inferno e paradiso. Ma la storia è quasi un pretesto.

Il film porta lo spettatore a vivere un viaggio in un mondo nascosto che esiste accanto al nostro. Demoni e angeli non sono entità lontane, sono infiltrati nella realtà quotidiana, in attesa di intervenire.

L’idea più affascinante portata sullo schermo è che il soprannaturale non è rappresentato come un qualcosa di spettacolare. Non arriva tramite delle profezie ma lo troviamo nei vicoli, negli appartamenti e nelle stazioni di polizia: è una sorta di quello che potremmo definire come "horror urbano".

Inferno, redenzione e colpa

Sotto la superficie da thriller, Constantine è un film profondamente religioso, ma in modo sporco, quasi blasfemo. Non racconta la fede come mezzo di conforto, ma si appoggia sul concetto della lotta. Il protagonista non crede per speranza, crede per paura. L’inferno diventa così una condizione psicologica che Constantine vive già sulla Terra e il suo cinismo è una corazza contro il terrore.

E quando il film introduce figure come l’arcangelo Gabriele — interpretato da Tilda Swinton in modo ambiguo e inquietante — capisci che la vera domanda non è chi sia buono o cattivo, ma chi stia manipolando chi. È una visione della spiritualità molto adulta, lontana da qualsiasi morale.

L’impatto culturale e il tempo che gli ha dato ragione

All’uscita, il film ricevette reazioni contrastanti. I fan del fumetto criticavano le differenze con il personaggio originale, il pubblico mainstream non sapeva bene dove collocarlo. Non era abbastanza horror, non abbastanza action, non abbastanza supereroistico. Col tempo, però, è diventato un cult. Forse perché oggi siamo più abituati agli antieroi, forse perché il pubblico ha sviluppato un gusto per le storie più oscure..

Reeves ha costruito il suo personaggio quasi per sottrazione. È un tipo di recitazione che può sembrare piatta a una prima visione, ma che rivela sfumature quando si entra nel ritmo del film. Constantine non è carismatico nel senso tradizionale. È magnetico perché sembra sempre sul punto di crollare. Ed è proprio questo a renderlo memorabile.

L’edizione home video 4K UHD

In 4K UHD, il film guadagna una nuova vita. Le tonalità verdastre, i contrasti cupi, le texture sporche della città emergono con una definizione che valorizza l’estetica volutamente decadente.

Le sequenze infernali, con i loro paesaggi bruciati e sospesi nel tempo, risultano particolarmente impressionanti in alta definizione. Anche il comparto audio fa la sua parte, amplificando l’atmosfera opprimente e i momenti di tensione.

Tra i contenuti extra si trovano dietro le quinte sugli effetti visivi, approfondimenti sulla costruzione dell’universo demoniaco e interviste al cast che raccontano quanto il film sia stato concepito come un’esperienza sensoriale oltre che narrativa. È una di quelle edizioni che permettono di rivalutare un film sottovalutato alla sua uscita.

Dove vedere Constantine in streaming

Il film può essere noleggiato o acquistato anche su varie piattaforme digitali streaming, tra cui Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV+ e Google Play Film.

Vale la pena recuperarlo soprattutto se ti piacciono i film che mescolano generi e atmosfere senza preoccuparsi troppo di essere facilmente classificabili. Perché Constantine non è solo una storia di demoni e angeli. È la storia di un uomo che cerca disperatamente di cambiare il proprio destino quando ormai sembra troppo tardi. E forse è proprio questo il motivo per cui continua a parlare al pubblico anche vent’anni dopo.

