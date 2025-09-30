Stasera in tv 30 settembre: i tre consigli di Libero Magazine

Una serata questa in cui non possiamo che consigliarvi due fiction, molto diverse tra loro, ma ognuna con un protagonista amato e carismatico.

Iniziamo con un nuovo episodio dell’amatissimo Commissario Montalbano che torna in prima serata su Rai Uno, subito dopo Affari Tuoi per risolvere un nuovo mistero, quello di un uomo, uscito in una notte di pioggia coperto solo di boxer e canottiera e ritrovato cadavere in una zona industriale. Cosa si nasconde dietro la morte dell’uomo? Naturalmente il giallo a orologeria immaginato da Camilleri è solo uno dei motivi per seguire le avventure di Salvo Montalbano, che molto devono al carisma del personaggio, alla bravura del suo interprete, Luca Zingaretti, e al fascino della Sicilia.

Anche la fiction Buongiorno Mamma deve parte del suo successo a una location affascinante e originale, che è un piacere ammirare come sfondo delle vicende dalla famiglia Borghi. Anche la serie tv, arrivata alla terza stagione, che stasera vi consigliamo di seguire su Canale 5, deve molto al fascino dell’interprete del suo protagonista, l’amatissimo Raoul Bova, qui capo famiglia tormentato, amorevole e protettivo.

Infine, vi consigliamo l’appuntamento con il racconto della realtà e sopratutto con il confronto anche ruvido ma plurale che potete seguire su Rete Quattro, in una nuova puntata di E’ sempre CartaBianca, il talk show guidato da Bianca Berlinguer, dove si dà voce a ogni posizione e si cerca di districarsi nella difficile lettura della realtà complicata che ci circonda.