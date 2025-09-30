Consigli stasera in tv (30 settembre), Raoul Bova e Luca Zingaretti: serata tra emozioni e misteri
Stasera in tv cosa vedere? Ecco i tre consigli di Libero Magazine sui programmi da non perdere nella prima serata di martedì 30 settembre, e i motivi per cui potrebbero piacervi
Anche nella prima serata di martedì 30 settembre l’offerta televisiva generalista è molto ricca e varia. Ma tra i tanti programmi in onda stasera in tv, quali sono i migliori? Quali possono interessarvi davvero e si possono senz’altro definire con la classica espressione "da non perdere"? Come ogni giorno, ci pensiamo noi di Libero Magazine a darvi i migliori consigli di su cosa vedere, con le nostre top 3 scelte nel mare dell’offerta delle varie emittenti televisive per la prima serata di questo giovedì.
Ed ecco dunque i consigli di Libero Magazine sui tre migliori programmi in onda stasera in tv..
Stasera in tv 30 settembre: i tre consigli di Libero Magazine
Una serata questa in cui non possiamo che consigliarvi due fiction, molto diverse tra loro, ma ognuna con un protagonista amato e carismatico.
Iniziamo con un nuovo episodio dell’amatissimo Commissario Montalbano che torna in prima serata su Rai Uno, subito dopo Affari Tuoi per risolvere un nuovo mistero, quello di un uomo, uscito in una notte di pioggia coperto solo di boxer e canottiera e ritrovato cadavere in una zona industriale. Cosa si nasconde dietro la morte dell’uomo? Naturalmente il giallo a orologeria immaginato da Camilleri è solo uno dei motivi per seguire le avventure di Salvo Montalbano, che molto devono al carisma del personaggio, alla bravura del suo interprete, Luca Zingaretti, e al fascino della Sicilia.
Anche la fiction Buongiorno Mamma deve parte del suo successo a una location affascinante e originale, che è un piacere ammirare come sfondo delle vicende dalla famiglia Borghi. Anche la serie tv, arrivata alla terza stagione, che stasera vi consigliamo di seguire su Canale 5, deve molto al fascino dell’interprete del suo protagonista, l’amatissimo Raoul Bova, qui capo famiglia tormentato, amorevole e protettivo.
Infine, vi consigliamo l’appuntamento con il racconto della realtà e sopratutto con il confronto anche ruvido ma plurale che potete seguire su Rete Quattro, in una nuova puntata di E’ sempre CartaBianca, il talk show guidato da Bianca Berlinguer, dove si dà voce a ogni posizione e si cerca di districarsi nella difficile lettura della realtà complicata che ci circonda.
Guida TV
-
30 Settembre 2025
Il Commissario Montalbano - La piramide di fangoRai 1
