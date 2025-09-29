Consigli stasera in tv (29 settembre): ripartono le emozioni del Grande Fratello, Blanca tra misteri e vita Quali sono i programmi da non perdere in tv nella prima serata della settimana? Ecco i tre consigli di Libero Magazine

Anche nella prima serata di lunedì 29 settembre l’offerta televisiva generalista è molto ricca e varia. Ma tra i tanti programmi in onda stasera in tv, quali sono i migliori? Quali possono interessarvi davvero e si possono senz’altro definire con la classica espressione "da non perdere"? Come ogni giorno, ci pensiamo noi di Libero Magazine a darvi i migliori consigli di su cosa vedere, con le nostre top 3 scelte nel mare dell’offerta delle varie emittenti televisive per la prima serata di questo giovedì.

Ed ecco dunque i consigli di Libero Magazine sui tre migliori programmi in onda stasera in tv.

Stasera in tv: i consigli di Libero Magazine su cosa vedere

Grande Fratello: Stasera è la sera! La nuova conduttrice Simona Ventura promette al pubblico di Canale 5 un ritorno alle origini del programma più longevo della televisione italiana, almeno per quel che riguarda i reality. Il seguitissimo Gf infatti, compie quest’anno 25 anni e torna a proporre le storie di persone comuni, lasciando a casa i vip che hanno affollato le ultime edizioni non entusiasmanti in termini di ascolti. Questa sera conosceremo i nuovi coinquilini e inizieremo ad appassionarci alle loro vicende che ci terranno compagnia per molte settimane. Riuscirà Simona Ventura a vincere la sfida di riconquistare grandi ascolti per questo storico reality? Un appuntamento da non perdere per curiosi e appassionati di tv pop.

Blanca 3. Su Rai Uno lunedì 29 settembre torna una delle fiction più amate degli ultimi anni: Blanca, con Maria Chiara Giannetta nei panni dell’intraprendente consulente non vedente della questura. Da non perdere per il suo mix di giallo, storia privata e commedia, perfetto per passare una serata in leggerezza. Nuove avventure e nuovi misteri aspettano la giovane che abbiamo lasciato in un momento di crisi e cambiamenti nella sua vita. I nuovi episodi della terza stagione ci sveleranno che piega prenderà anche la sua vita sentimentale, oltre a proporci nuovi e appassionanti casi. L’appuntamento è per sei lunedì da oggi, in prima serata sulla rete ammiraglia Rai.

Lo stato delle cose Se volete trascorrere la serata di lunedì 29 settembre immergendovi nei temi più scottanti della cronaca e dell’attualità, potete andare decisi sul tasto numero 3 del telecomando, dove troverete Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento giornalistico di Massimo Giletti che tra inchieste sul campo e confronti in studio si propone di dare allo spettatore chiavi e punti di vista per interpretare la realtà che ci circonda.

