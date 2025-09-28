Consigli stasera in tv (28 settembre): Pivetti e Signoris coppia formidabile, Veronica Gentili e le Iene per esplorare la realtà Cosa c'è di bello da vedere stasera in tv? Se sei indeciso ecco i tre consigli di Libero Magazine sui programmi da non perdere domenica 28 settembre

Anche nella prima serata di domenica 28 settembre l’offerta televisiva generalista è molto ricca e varia. Ma tra i tanti programmi in onda stasera in tv, quali sono i migliori? Quali possono interessarvi davvero e si possono senz’altro definire con la classica espressione "da non perdere"? Come ogni giorno, ci pensiamo noi di Libero Magazine a darvi i migliori consigli di su cosa vedere, con le nostre top 3 scelte nel mare dell’offerta delle varie emittenti televisive per la prima serata di questo giovedì.

Ed ecco dunque i consigli di Libero Magazine sui tre migliori programmi in onda stasera in tv.

Stasera in tv: i consigli di Libero Magazine su cosa vedere

Il primo programma, tra quelli in onda nella prima serata di domenica 28 settembre che vi consigliamo è la nuova fiction di Rai Uno Belene- Amiche per sempre. Si tratta della storia di due amiche ormai 60enni che si ritrovano dopo tanti anni e che ritrovano la loro antica complicità trascinandosi una nella vita dell’altra e raccontando come si possano vivere grandi avventure del cuore e non solo, anche in età matura. Da non perdere se avete voglia di una storia coinvolgente e che possa anche farvi sorridere.

Le Iene Show è il programma che fa per voi, se apprezzate l’approfondimento, le inchieste e un racconta della realtà tutt’altro che patinato. Veronica Gentili e Max Angioni conducono questa sera su Italia Uno, un format unico nel panorama dell’informazione televisiva italiana che mixa approfondimento e irriverenza. Il successo delle Iene è dovuto soprattutto al lavoro degli inviati sul campo sguinzagliati per andare a scavare nelle vicende più delicate o nelle storie più trascurate.

L’uomo che sussurrava ai cavalli ve lo consigliamo innanzitutto perchè è un bel film, con un grande cast guidato dal compianto Robert Redford qui in una delle interpretazioni migliori della sua maturità, oltre a Kristin Scott Thomas una giovanissima e già bravissima Scarlet Johannson. Da non perdere se volete immergervi in una storia emozionante e coinvolgente, ispirata anche a un personaggio realmente esistito, un addestratore-sussurratore americano.

