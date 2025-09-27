Consigli tv (27 settembre), Ballando con le stelle vs Tu si que vales: cosa vedere stasera (e perché)
Cosa c'è di bello da vedere stasera in tv? I tre consigli di Libero Magazine per sabato 27 settembre, serata in cui tornano in campo due regine della tv
Un sabato di grandi ritorni in tv, questo 27 settembre, ma anche di grandi sfide degli ascolti con la discesa in campo di due regine (più una) di Rai e Mediaset.
Anche nella prima serata di sabato 27 settembre sicuramente l’offerta televisiva generalista è molto ricca. Ma tra i tanti programmi in onda stasera in tv, quali sono i migliori? Quali possono interessarvi davvero e si possono senz’altro definire con la classica espressione "da non perdere"? Come ogni giorno, ci pensiamo noi di Libero Magazine a darvi i migliori consigli di su cosa vedere, con le nostre top 3 scelte nel mare dell’offerta delle varie emittenti televisive per la prima serata di questo giovedì.
Ed ecco dunque i consigli di Libero Magazine sui tre migliori programmi in onda stasera in tv.
