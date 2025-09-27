Consigli tv (27 settembre), Ballando con le stelle vs Tu si que vales: cosa vedere stasera (e perché) Cosa c'è di bello da vedere stasera in tv? I tre consigli di Libero Magazine per sabato 27 settembre, serata in cui tornano in campo due regine della tv

Valentina Di Nino

Un sabato di grandi ritorni in tv, questo 27 settembre, ma anche di grandi sfide degli ascolti con la discesa in campo di due regine (più una) di Rai e Mediaset.

Anche nella prima serata di sabato 27 settembre sicuramente l’offerta televisiva generalista è molto ricca. Ma tra i tanti programmi in onda stasera in tv, quali sono i migliori? Quali possono interessarvi davvero e si possono senz’altro definire con la classica espressione "da non perdere"? Come ogni giorno, ci pensiamo noi di Libero Magazine a darvi i migliori consigli di su cosa vedere, con le nostre top 3 scelte nel mare dell’offerta delle varie emittenti televisive per la prima serata di questo giovedì.

Ed ecco dunque i consigli di Libero Magazine sui tre migliori programmi in onda stasera in tv.

Stasera in tv: i consigli di Libero Magazine su cosa vedere Questo sabato 27 settembre è dominato dal ritorno di due regine della tv in sfida con due appuntamenti, per motivi diversi, entrambi imperdibili. Milly Carlucci apre le danze del sabato sera di Rai Uno per il ventesimo anno di Ballando con le Stelle. Un compleanno speciale per cui si sono fatte le cose in grande. Il cast infatti, è davvero stellare, anche se la più attesa di queste stelle è sicuramente Massimiliano Rosolino che sostituirà il veterano Paolo Belli: per lui infatti, è arrivato il momento di scendere in pista, e vedremo come se la caverà. Un appuntamento che, come sempre, il sabato sera è da segnare in calendario per trascorrere una serata tra leggerezza, il sale di qualche polemica e la bellezza della danza. apre le danze del sabato sera di Rai Uno per il ventesimo anno di. Un compleanno speciale per cui si sono fatte le cose in grande. Il cast infatti, è davvero stellare, anche se la più attesa di queste stelle è sicuramente Barbara D’Urso che torna a brillare sul piccolo schermo dopo due anni e mezzo di assenza. Tra le novità di quest’anno anche una new entry in sala delle stelle, doveche sostituirà il veterano Paolo Belli: per lui infatti, è arrivato il momento di scendere in pista, e vedremo come se la caverà. Un appuntamento che, come sempre, il sabato sera è da segnare in calendario per trascorrere una serata tra leggerezza, il sale di qualche polemica e la bellezza della danza. Canale 5 scende in campo un’altra regina: torna infatti, il 27 settembre, il sabato sera targato Maria De Filippi con Paolo Bonolis, per un plus di ironia e battute fulminanti. Confermatissimo invece, il trio di conduttori: Giulia Stabile l’ex rugbista Martín Castrogiovanni e l’artista marziale Alessio Sakara. Da vedere se volete godervi divertimento ma anche esibizioni bizzarre e sorprendenti, ma occhio all’orologio: a partire da questa edizione, infatti, le puntate dureranno meno rispetto al passato, perché Pier Silvio Berlusconi ha imposto la chiusura dello show entro la mezzanotte. Suscende in campo un’altra regina: torna infatti, il 27 settembre, il sabato sera targato Maria De Filippi con Tu sì que vales che promette di esere ancora più esplosivo anche grazie alla grande novità in giuria, con l’ingresso diper un plus di ironia e battute fulminanti. Confermatissimo invece, il trio di conduttori:. Da vedere se volete godervi divertimento ma anche esibizioni bizzarre e sorprendenti, ma occhio all’orologio: a partire da questa edizione, infatti, le puntate dureranno meno rispetto al passato, perché Pier Silvio Berlusconi ha imposto la chiusura dello show entro la mezzanotte. Il terzo programma tv che vi consigliamo per la sera di sabato 27 settembre è nuo dei film d’animazione più divertenti e amati degli anni 2000 da non perdere nel sabato sera di Italia Uno: L’Era Glaciale. Tra avventura e risate, una storia coinvolgente e personaggi davvero irresistibili, questo film è un capolavoro dell’animazione che non stanca mai.

