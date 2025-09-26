Consigli stasera in tv (26 settembre): Carlo Conti diverte con lo show delle imitazioni, Nuzzi non molla su Garlasco Cosa vedere stasera in tv? I consigli di Libero Magazine su tre programmi che davvero non dovreste perdervi e perché

Anche nella prima serata di venerdì 26 settembre l’offerta televisiva generalista è molto ricca e varia. Ma tra i tanti programmi in onda stasera in tv, quali sono i migliori? Quali possono interessarvi davvero e si possono senz’altro definire con la classica espressione "da non perdere"? Come ogni giorno, ci pensiamo noi di Libero Magazine a darvi i migliori consigli di su cosa vedere, con le nostre top 3 scelte nel mare dell’offerta delle varie emittenti televisive per la prima serata di questo giovedì.

Ed ecco dunque i consigli di Libero Magazine sui tre migliori programmi in onda stasera in tv.

Stasera in tv: i consigli di Libero Magazine su cosa vedere

Partiamo subito consigliando un grande ritorno. Su Rai Uno infatti, il venerdì sera si riaccende con le luci del varietà ma anche della gara. Riparte lo storico torneo delle imitazioni di Tale e Quale Show, sempre guidato da Carlo Conti e con un cast di volti noti che si mette in gioco calandosi nei panni dei grandi della musica italiana e internazionale di tutti i tempi. A sfidarsi quest’anno ci sono: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale.

Da non perdere se: volete trascorrere una serata all’insegna della leggerezza, tra grande musica, ma anche tanti sorrisi.

Il secondo appuntamento tv che vi consigliamo in questa serata di venerdì 26 settembre è quello con Quarto Grado. Il programma di approfondimento di Gianluigi Nuzzi torna a scavare nei grandi fatti di cronaca, a iniziare dal caso di Garlasco ma anche da quelli di Pierina Paganelli e di Liliana Resinovich.

Da non perdere se: vuoi sempre saperne di più e non ti accontenti di rimanere in superficie. E, ovviamente, se ti appassionano i grandi casi di cronaca.

Terzo consiglio, per gli amanti dell’avventura e del grande cinema. Su Italia Uno stasera in tv va in onda Jurassic World- Il Dominio, terzo film della saga Jurassic World e sesto dell’intera saga Jurassic Park. Ci troviamo in un mondo in cui dinosauri e umani convivono pacificamente, ma c’è da sventare un complotto contro chi, per interesse, vuole rompere questo equilibrio. Il cast vede impegnati Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, Daniella Pineda, Justice Smith, Isabella Sermon e Omar Sy riprendono i loro ruoli dai precedenti film della serie, insieme a Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill che ritornano per la prima volta insieme dai tempi dell’originale Jurassic Park.

Da non perdere se: ami i film d’avventura

