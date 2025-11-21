Concorrente di Affari Tuoi spiffera tutto su De Martino: “Ecco com’è dopo il programma” Una concorrente di Affari Tuoi rivela com’è davvero Stefano De Martino dietro le quinte: confidenze, aneddoti inediti e il racconto

Partecipare ad Affari Tuoi può rivelarsi un’esperienza unica, capace di lasciare ricordi indelebili ben oltre la vittoria finale. È quello che è successo a Marion Prossliner, ex Miss Alto Adige e modella, che ha vissuto il programma non solo come un gioco, ma come un percorso fatto di emozioni, incontri e piccole sorprese inattese. In ventitré puntate è riuscita a portare a casa 20mila euro, destinati in parte agli studi universitari della figlia e in parte a un viaggio liberatorio. Ma al di là dei pacchi e dell’adrenalina, ciò che più l’ha colpita è stata l’atmosfera dietro le quinte e, soprattutto, il conduttore.

De Martino dietro le quinte: "Meglio di come appare in tv"

Stefano De Martino, volto amatissimo del preserale di Rai1, non si è limitato al ruolo di presentatore: per Marion è stato un punto fermo, una presenza gentile capace di far sentire tutti a proprio agio sin dal primo istante. E ogni volta che le sue amiche chiedono "Com’è davvero?", lei non ha alcun dubbio su cosa rispondere. Secondo Marion, De Martino non solo conferma l’immagine elegante e simpatica che mostra sullo schermo, ma si rivela addirittura migliore dal vivo. "È una persona squisita, educata, capace di ascoltare e di stemperare ogni tensione", racconta. Un conduttore che sa scherzare, che non fa pesare il ruolo e che tratta ogni concorrente con autentica delicatezza.

Un dettaglio tenero? Il soprannome affettuoso che le ha dato durante il programma: first lady. Un gesto che l’ha fatta sorridere e che oggi ricorda come uno dei momenti più divertenti della sua avventura televisiva. E se la curiosità delle sue amiche è quasi sempre rivolta al fascino di De Martino, lei conferma: sì, è davvero così affascinante anche quando le telecamere sono spente.

L’esperienza dopo la partecipazione ad Affari Tuoi

Oltre alla vittoria, Marion si porta a casa un bagaglio fatto di incontri preziosi e nuove amicizie nate con concorrenti di ogni regione. Alcuni legami sono già diventati veri progetti di vita: una vacanza in Puglia con una persona conosciuta nello studio e un raduno programmato a Firenze per rivivere insieme l’esperienza.

Insomma, possiamo dire che partecipare al programma le ha permesso di staccare dalla routine e ritrovare leggerezza. "Sono tornata arricchita", racconta, riferendosi non solo al premio in denaro, ma soprattutto alle persone incontrate e alle emozioni vissute dentro e fuori dalla scena.

