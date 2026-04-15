Concertone Primo Maggio, svelati i primi big in scaletta: c’è anche Riccardo Cocciante (e una band storica)
Il mega-evento per la Festa dei Lavoratori vedrà sul palco un gruppo rock amatissimo, nella formazione originaria degli anni '80, e il cantautore di "Margherita". Ecco i dettagli.
Il Concertone del Primo Maggio 2026 inizia a svelare le sue carte. Dopo l’annuncio dei Litfiba nella formazione storica degli anni Ottanta, arriva un altro nome di peso: Riccardo Cocciante. Anche lui salirà sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, candidandosi a essere l’ospite più atteso dell’edizione. La lineup del concerto, intanto, si arricchisce giorno per giorno, e il quadro che prende forma promette uno degli eventi più trasversali (e ricchi) degli ultimi anni. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Concertone Primo Maggio, i big già annunciati: dai Litfiba a Cocciante
La notizia che ha già fatto rumore è il ritorno dei Litfiba, nella loro formazione originale: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo tornano insieme sul palco del Concertone, e lo fanno in un anno simbolico, a quarant’anni da "17 Re", l’album che ha riscritto le regole del rock italiano. Accanto a loro ci sarà anche Riccardo Cocciante. Quattro anni fa il cantautore era salito su questo stesso palco con i protagonisti di Notre Dame de Paris, attualmente in tour in tutta Italia. Ora ci torna con un bagaglio rinnovato: ha da poco pubblicato "Ho vent’anni con te", dodici brani inediti, frutto di collaborazioni di peso accumulate nella sua carriera decennale. E a completare la line-up di nomi già annunciati, Emma Nolde e La Niña, due delle voci più interessanti della scena contemporanea italiana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il tema del Concertone 2026
L’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio è promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Il tema scelto è "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale". E il filo rosso narrativo, almeno nell’intenzione della direzione artistica, sarà "Il domani è ancora nostro": uno sguardo in avanti, senza perdere le voci del presente.
1MNext e i 12 finalisti in gara
Anche quest’anno, prima del Concertone vero proprio, diversi artisti emergenti avranno la possibilità di guadagnarsi un posto tra i ‘big’ del primo maggio. La selezione passerà come al solito dal contest 1MNext, organizzato sempre da iCompany, che ha scelto i suoi 12 finalisti: Bambina, Cainero, Cristiana Verardo, Biancamare, Giovami, Ilaria Kappler, Montegro, Daiana Lou, Giovedì, Macadamia, Tufo e Vaeva. I tre vincitori che saliranno sul palco del Primo Maggio saranno annunciati domani, giovedì 16 aprile.
Dove e quando vedere il Concertone
L’appuntamento è per il 1° maggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, con accesso gratuito fino a esaurimento dello spazio disponibile. E per chi non sarà in piazza, la diretta andarà in onda su Rai 3, in simulcast su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio 2, radio ufficiale dell’evento, seguirà inoltre tutta la giornata (dal pomeriggio fino a notte fonda) con interviste dal dietro le quinte e contenuti extra, disponibili anche in visual radio sul canale 202.
Potrebbe interessarti anche
Litfiba, mossa storica di Piero Pelù: cosa succederà al concerto del Primo Maggio
Grandi sorprese in arrivo per i fan della storica band, pronta a sorprendere il suo ...
Riccardo Cocciante fa Riccardo Cocciante, 20 anni dopo il suo ultimo disco di inediti: qui è là gioca anche col blues e le sonorità del tango
Ho vent’anni con te esce in un’annata, quella dell’80esimo compleanno dell’artista, ...
Riccardo Cocciante, scoppia il caso a Canzonissima. Annunciato tra i concorrenti, lui smentisce: "Perché dovrei?"
Riccardo Cocciante smentisce la partecipazione come concorrente al nuovo show di Rai...
Domenica In e Da Noi a ruota libera: Venier e Matano piangono la collega, poi il pasticcio Rai su Riccardo Cocciante
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 15 marzo, dei talk di Rai 1. La Venier ospi...
Canzonissima, serata (in lutto) tra lacrime e capolavori: ospiti, chi canta e scaletta ufficiale
Sabato 28 marzo torna Canzonissima con il tema “Dedica”: da Jalisse a Elettra Lambor...
Riccardo Cocciante, chi è la moglie Catherine Boutet: 50 anni d'amore, il figlio David e la vita da giramondo
Un legame nato per caso, cresciuto tra musica, rinunce condivise e una complicità ch...
Canzonissima, regolamento (assurdo) e caos concorrenti: Milly Carlucci già travolta dalle polemiche. Perché
Il ritorno in tv dello show il prossimo 21 marzo vedrà in sfida solo le canzoni, eli...
Sanremo, parla il direttore artistico del Primo Maggio: “Ascolti in calo? Non si può crescere per sempre”. Intervista a Massimo Bonelli
Dalla Riviera promuove lo show e il cast proposti da Carlo Conti contestando la narr...