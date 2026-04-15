Concertone Primo Maggio, svelati i primi big in scaletta: c’è anche Riccardo Cocciante (e una band storica) Il mega-evento per la Festa dei Lavoratori vedrà sul palco un gruppo rock amatissimo, nella formazione originaria degli anni '80, e il cantautore di "Margherita". Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il Concertone del Primo Maggio 2026 inizia a svelare le sue carte. Dopo l’annuncio dei Litfiba nella formazione storica degli anni Ottanta, arriva un altro nome di peso: Riccardo Cocciante. Anche lui salirà sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, candidandosi a essere l’ospite più atteso dell’edizione. La lineup del concerto, intanto, si arricchisce giorno per giorno, e il quadro che prende forma promette uno degli eventi più trasversali (e ricchi) degli ultimi anni. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Concertone Primo Maggio, i big già annunciati: dai Litfiba a Cocciante

La notizia che ha già fatto rumore è il ritorno dei Litfiba, nella loro formazione originale: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo tornano insieme sul palco del Concertone, e lo fanno in un anno simbolico, a quarant’anni da "17 Re", l’album che ha riscritto le regole del rock italiano. Accanto a loro ci sarà anche Riccardo Cocciante. Quattro anni fa il cantautore era salito su questo stesso palco con i protagonisti di Notre Dame de Paris, attualmente in tour in tutta Italia. Ora ci torna con un bagaglio rinnovato: ha da poco pubblicato "Ho vent’anni con te", dodici brani inediti, frutto di collaborazioni di peso accumulate nella sua carriera decennale. E a completare la line-up di nomi già annunciati, Emma Nolde e La Niña, due delle voci più interessanti della scena contemporanea italiana.

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Il tema del Concertone 2026

L’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio è promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Il tema scelto è "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale". E il filo rosso narrativo, almeno nell’intenzione della direzione artistica, sarà "Il domani è ancora nostro": uno sguardo in avanti, senza perdere le voci del presente.

1MNext e i 12 finalisti in gara

Anche quest’anno, prima del Concertone vero proprio, diversi artisti emergenti avranno la possibilità di guadagnarsi un posto tra i ‘big’ del primo maggio. La selezione passerà come al solito dal contest 1MNext, organizzato sempre da iCompany, che ha scelto i suoi 12 finalisti: Bambina, Cainero, Cristiana Verardo, Biancamare, Giovami, Ilaria Kappler, Montegro, Daiana Lou, Giovedì, Macadamia, Tufo e Vaeva. I tre vincitori che saliranno sul palco del Primo Maggio saranno annunciati domani, giovedì 16 aprile.

Dove e quando vedere il Concertone

L’appuntamento è per il 1° maggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, con accesso gratuito fino a esaurimento dello spazio disponibile. E per chi non sarà in piazza, la diretta andarà in onda su Rai 3, in simulcast su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio 2, radio ufficiale dell’evento, seguirà inoltre tutta la giornata (dal pomeriggio fino a notte fonda) con interviste dal dietro le quinte e contenuti extra, disponibili anche in visual radio sul canale 202.

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