Concertone Primo Maggio, Fiorello svela il nome del conduttore (suo amico): “Vi dico chi sarà” Oggi a La Pennicanza, su Radio 2, lo showman Rai ha fatto il nome (presunto) di chi salirà sul palco dell'evento per la Festa dei Lavoratori. Poi l'attacco inatteso.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Si chiude un’altra puntata ‘frizzante’ de La Pennicanza, questa volta ricca di rivelazioni su un personaggio politico molto in vista. Lo showman Fiorello non ha poi risparmiato neppure la Rai, recentemente messa sotto accusa addirittura dal Presidente della Repubblica Mattarella. E non è mancato uno spoiler (o presunto tale) sul prossimo conduttore del Concertone del Primo Maggio. Vediamo qui sotto cos’è accaduto in dettaglio nel corso della puntata.

Fiorello, la verità su Marina Berlusconi e l’affondo alla Rai

Anche oggi La Pennicanza si è aperta con un riflessione di attualità politica, cioè la possibile discesa in campo di Marina Berlusconi, figlia del Cavaliere. A questo proposito, è stato Fiorello a rivelare un retroscena notevole: "Ci sono arrivate delle voci…ce lo ha detto Giampaolo Rossi, l’amministratore delegato Rai…Gli ho chiesto ‘Marina Berlusconi entra in politica?’, prima mi dice no, e poi mi dice sì!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi Fiore ha proseguito con un racconto dal sapore nostalgico: "Marina l’ho vista quand’era bambina, perché io frequentavo casa Berlusconi…all’inizio della mia carriera sono andato ad Arcore…si presentavano i palinsesti Mediaset, e alla fine si andava tutti a casa di Berlusconi…io andavo lì e c’era Confalonieri che stava al pianoforte e Berlusconi che cantava canzoni in francese…guarda che avevo un bellissimo rapporto con Silvio Berlusconi, ne conservo un ricordo davvero molto bello". E ancora, ecco l’aneddoto più sentito: "Stavo camminando per strada, in centro a Roma, e a un certo punto passa una macchina col finestrino abbassato e scorgo Silvio Berlusconi, io istintivamente faccio ‘Silvio!’, lui si gira e mi vede. Non solo, ferma il corteo, scende dalla macchina e attraversa la strada!".

Poco dopo è toccato a Sergio Mattarella (imitato da Fiorello) intervenire in diretta nel programma: "Stavate parlando dello sciopero dei giornalisti…sono solidale con chi sciopera…però ho un diavolo per capello, oggi volevo leggere l’oroscopo del mio segno, il leone, e non l’ho trovato da nessuna parte, purtroppo la pagina non c’è". E quando al Capo dello Stato hanno ricordato il suo recente attacco alla Rai – "non è accettabile", ha detto, "che tuttora…il Servizio pubblico televisivo manchi dell’assetto dei propri organi amministrativi" – lui ha sbottato: "Li manderei tutti a spalare carbone…".

La rivelazione sul Concertone del Primo Maggio

Ma il vero ‘scoop’ della puntata, oggi, è arrivato solo quando si è iniziato a parlare dell’imminente Concertone del Primo Maggio. "Sapete già chi lo presenta?", ha chiesto con fare sornione Fiorello. Poi ha affondato il colpo: "Io ho sentito dire Amadeus ragazzi…". Nessuna conferma è arrivata per ora dall’organizzazione. Ed è possibile che (come spesso accade) lo showman Rai si stesse solo divertendo a tirare in ballo l’amico conduttore. Ma certo la presenza sul palco di Amadeus sarebbe una bellissima novità.

Potrebbe interessarti anche