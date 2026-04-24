Concerto Primo Maggio, il cast diventa top: c’è anche Emma e la star (delusa) di Sanremo
Emma Marrone al Concertone del Primo Maggio: insieme a lei una collega pugliese che ha infiammato il palco di Sanremo.
Al Concertone del Primo Maggio ci sarà anche Emma. Dopo la toccante partecipazione nel 2023, l’interprete di Amami è pronta a portare tutta la sua energia e il suo talento su uno dei palchi più importanti d’Italia. Con lei una schiera di ospiti di alto livello pronti a infiammare il pubblico: ci sarà anche una collega acclamatissima a Sanremo 2026, ma purtroppo, fuori dal podio dell’ambita competizione.
Primo Maggio: sul palco del Concertone arriva anche Serena Brancale
Al cast del Primo Maggio si aggiunge Serena Brancale. L’artista pugliese è stata in gara all’ultimo Festival di Sanremo con un brano e un’immagine che hanno lasciato il segno. Make-up e outfit essenziali, nessuna sovrastruttura e una moltitudine di emozioni per raccontare il dolore più grande della sua vita: la perdita della sua mamma. Qui con me pur viaggiando nei migliori pronostici per il podio sanremese, non le ha permesso di vincere né di arrivare tra i primi classificati. Il suo percorso artistico però continua alla grande e nella settimana di Pasqua ha sorpreso ancora una volta tutti pubblicando Al mio paese, brano in collaborazione con Levante e Delia dove celebrano l’amore per il Sud e l’attaccamento alle proprie radici. La partecipazione al Concertone del Primo Maggio si aggiunge alla lista dei suoi traguardi professionali a testimonianza del fatto che è attualmente una delle voci più amate e riconoscibili d’Italia. Negli ultimi giorni la Brancale non ha escluso la volontà di essere anche al prossimo festival targato Stefano De Martino.
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Emma e Serena Brancale infiammano il Primo Maggio: cosa aspettarsi
Occhi puntati sul ritorno di Emma. La cantante negli ultimi giorni è piuttosto attenzionata per uno scatto condiviso sui social. Visibilmente tonica e dimagrita, ha risposto a chi ha supposto sia ricorsa a farmaci dimagranti. Allenamento e alimentazione l’hanno aiutata a sentirsi meglio e a mostrarsi con un’immagine diversa da quella che ricordavamo. Dopo aver emozionato tutti al Concertone del Primo Maggio del 2023, dove ha letto con rara intensità una poesia di Virginia Woolf, torna sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano all’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Tra gli ospiti attesi sul palco: Ditonellapiaga, Ermal Meta, Irama, Fulminacci, Francesca Michielin, levante, Dolcenera e Riccardo Cocciante. L’edizione di quest’anno, che si preannuncia essere un grande successo atteso e seguitissimo, avrà il seguente tema:
Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale.
Concerto primo maggio, il cast aggiornato
- Angelica Bove
- Bambole di pezza
- Birthh
- Casadilego
- Chiello
- Delia
- Ditonellapiaga
- Dolcenera
- Dutch Nazari
- Eddie Brock
- Emma Nolde
- Ermal Meta
- Frah Quintale
- Francamente
- Francesca Michielin
- Fulminacci
- Geolier
- Irama
- La Niña
- Lea Gavino
- Levante
- Litfiba
- Maria Antonietta e Colombre
- Mobrici
- Niccolò Fabi
- Nico Arezzo
- Paolo Belli
- Primogenito
- Riccardo Cocciante
- Rkomi
- Rob
- Rocco Hunt
- Roshelle
- Santamarea
- Sayf
- Senza Cri
- Serena Brancale
- Sissi
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