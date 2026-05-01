Concerto Primo Maggio 2026, la scaletta completa da Riccardo Cocciante a Sayf: chi canta (e il futuro su Rai1)
L'evento storico per la Festa dei Lavoratori sarà trasmesso dalla Rai dalle 15.15 alla mezzanotte. Presente sul palco anche Cocciante. E Arisa nel ruolo di conduttrice.
Torna oggi il Concertone del Primo Maggio di Roma, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Un’occasione unica fatta di musica e partecipazione collettiva, che anche quest’anno richiamerà decine di artisti di punta per celebrare la Festa dei lavoratori. Tra i nomi più noti su palco, Ditonellapiaga, Emma, Sayf e Serena Brancale. Mentre la conduzione sarà affidata al trio composto dall’attore Pierpaolo Spollon, Arisa e Big Mama. Ecco qui sotto tutti i dettagli, la scaletta completa e le anticipazioni dell’evento.
Concertone Primo Maggio 2026, la scaletta ufficiale di oggi
Il cast di questa edizione del Concertone è estremamente variegato, a conferma della ‘vocazione’ dell’evento ad abbracciare diverse generazioni e generi musicali. Ecco l’elenco in ordine alfabetico dei protagonisti che si alterneranno sul palco:
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- Angelica Bove
- Bambole di Pezza
- Birthh
- Casadilego
- Chiello
- Dardust con Davide Rossi
- Delia
- Ditonellapiaga
- Dolcenera
- Dutch Nazari
- Eddie Brock
- Emma
- Emma Nolde
- Ermal Meta
- Frah Quintale
- Francamente
- Francesca Michielin
- Fulminacci
- Geolier
- I Ministri
- Irama
- La Niña
- Lea Gavino
- Levante
- Liftiba
- Maria Antonietta e Colombre
- Mobrici
- Niccolò Fabi
- Nico Arezzo
- Okgiorgio
- Orchestra Popolare La Notte della Taranta
- Paolo Belli
- Pinguini Tattici Nucleari
- Primogenito
- Riccardo Cocciante
- Rkomi
- Rob
- Rocco Hunt
- Roshelle
- Santamarea
- Sayf
- Senza Cri
- Serena Brancale
- Silvia Salemi
- Sissi
- Vincitrici del contest 1Mnext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.
A orchestrare il tutto, quest’anno, saranno tre conduttori d’eccezione. In primis l’attore Pierpaolo Spollon, al debutto in questo contesto, e poi la ‘veterana’ Big Mama, che invece ritorna nel ruolo dopo le ultime due edizioni al fianco di Ermal Meta e Noemi. Ultima, ma non per importanza, Arisa, che stavolta passerà dal palco ‘puro’ (era presente l’anno passato tra i cantanti) al ruolo di timoniera.
Il futuro del Concertone su Rai 1
Dietro le quinte del Concertone, intanto, si guarda già al futuro. Emergono infatti indiscrezioni concrete sulla volontà della Rai di ‘elevare’ ulteriormente il prestigio di questo evento: l’azienda starebbe valutando la promozione del Concertone su Rai 1, a partire dalla prossima edizione. Si tratterebbe di un progetto già maturo che, per questa tornata, non è stato possibile finalizzare a causa di tempistiche organizzative troppo strette. Il passaggio sulla rete ammiraglia rappresenta quindi un’idea precisa per valorizzare ancora di più quello che è considerato, a tutti gli effetti, il simbolo musicale e sociale della Festa dei lavoratori.
Dove seguire l’evento in tv
La copertura mediatica sarà capillare. Su Rai 3, il Concertone sarà trasmesso dalle 15.15 alle 19.00 e riprenderà in serata dalle 20.00 fino alle 24.15. La radio ufficiale, Rai Radio2, garantirà invece una maratona ininterrotta dalle 15.15 fino alla mezzanotte passata, con la possibilità di seguire tutto anche via streaming su RaiPlay e tramite Rainews.it.
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