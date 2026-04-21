Concertone del Primo Maggio, un’altra star di Sanremo dice sì: il cast completo e chi ci sarà Il Concertone del Primo Maggio si arricchisce ancora: dopo Sanremo 2026 arriva un nuovo nome. Ecco tutti gli artisti già confermati.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Il Concertone del Primo Maggio di Roma continua a prendere forma e, giorno dopo giorno, il cast si arricchisce di nuovi protagonisti della musica italiana. Dopo gli annunci delle scorse settimane, arriva un’altra conferma importante direttamente dal Festival di Sanremo 2026. Si tratta di un artista sempre più centrale nella scena cantautorale contemporanea, pronto a tornare su uno dei palchi più iconici del Paese. L’evento, come da tradizione, si terrà in Piazza San Giovanni e sarà a ingresso gratuito, con una lunga maratona musicale seguita anche in diretta televisiva e radiofonica.

Un ritorno importante dal palco di Sanremo

Tra le novità più recenti spicca il ritorno di Fulminacci, che si unisce ufficialmente alla lineup del Concertone 2026. Per lui non si tratta certo di un debutto: il cantautore aveva già calcato questo palco in passato, costruendo negli anni un rapporto sempre più solido con il pubblico del Primo Maggio. La sua prima esibizione risale al 2019, quando si fece conoscere con una performance essenziale e intensa, accompagnato solo da voce e chitarra. Da allora, il suo percorso artistico è cresciuto costantemente, fino ad arrivare ai grandi palchi e a un pubblico sempre più ampio.

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Il ritorno quest’anno arriva in un momento particolarmente favorevole: reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove ha conquistato il Premio della Critica "Mia Martini" con il brano Stupida sfortuna, Fulminacci si presenta al Concertone forte di una rinnovata visibilità. A questo si aggiunge l’uscita del suo nuovo album Calcinacci e il tour nei palasport, che segna un ulteriore passo avanti nella sua carriera.

Il cast completo del Concertone 2026

Con l’aggiunta di Fulminacci, il cast del Concerto del Primo Maggio si conferma ricco e trasversale, capace di unire grandi nomi, nuove proposte e artisti emergenti. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, quest’anno ruota attorno al tema del lavoro dignitoso e dei diritti nell’era dell’intelligenza artificiale, mantenendo forte il suo legame con l’attualità sociale.

Come sempre, la manifestazione sarà trasmessa in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, accompagnando il pubblico per tutta la giornata con musica, interventi e contenuti dal backstage. Ecco tutti gli artisti che hanno già confermato la loro presenza:

Angelica Bove

Birthh

Casadilego

Chiello

Delia

Ditonellapiaga

Dolcenera

Eddie Brock

Emma Nolde

Ermal Meta

Frah Quintale

Fulminacci

Geolier

I Ministri

Irama

La Niña

Lea Gavino

Litfiba

Maria Antonietta e Colombre

Mobrici

Okgiorgio

Primogenito

Riccardo Cocciante

Roshelle

Santamarea

Sayf

Sissi

Bambina

Cainero

Cristiana Verardo

Una lineup ampia e variegata che promette di trasformare ancora una volta il Primo Maggio in una grande festa collettiva, tra musica, impegno e spettacolo.

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