Concerto Primo Maggio, entra in scaletta un'altra star. Il cast completo e chi canta Concertone del Primo Maggio 2026, il cast diventa sempre più ricco: anche Madame torna protagonista sul palco di Roma.

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Il Concertone del Primo Maggio 2026 comincia a prendere forma e, come ogni anno, il mosaico degli artisti annunciati racconta già molto dell’identità dell’evento. Tra ritorni attesi, debutti e incroci musicali inediti, l’edizione 20256 si prepara a trasformare Piazza San Giovanni in Laterano in un grande palco a cielo aperto dove generi e generazioni si mescolano senza gerarchie.

Concerto Primo Maggio, c’è anche Madame

La notizia che ha catalizzato l’attenzione nelle ultime ore è l’ufficializzazione di Madame. La cantautrice torna sul palco del Primo Maggio dopo un periodo di assenza dalle scene, segnato dalla pubblicazione del suo nuovo progetto discografico Disincanto. Un lavoro che segna una fase di trasformazione artistica e personale, in cui la 24enne riflette sul distacco dalle costruzioni legate a successo, aspettative e modelli imposti.

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La sua presenza al Concertone assume anche il valore di una svolta decisiva nel suo percorso artistico: un ritorno in uno degli appuntamenti musicali più seguiti in Italia proprio mentre il suo nuovo percorso discografico inizia a prendere forma anche dal vivo. L’esibizione romana sarà infatti anche un’anticipazione del tour estivo che partirà il prossimo 30 giugno, a distanza di tre anni dall’ultimo tour live in Italia.

Accanto a lei, nelle ultime ore, i profilo social del concerto hanno ufficializzato altri cantanti che arricchiscono ulteriormente il cast dell’evento: l’ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA, Silvia Salemi e il progetto che unisce Dardust e Davide Rossi. Tre presenze diverse tra loro, che vanno a rafforzare l’idea di un Concertone costruito su contaminazioni e linguaggi musicali differenti.

Un cast che si allarga: tra ritorni e nuove conferme

Il cartellone del Primo Maggio 2026 si conferma estremamente vario. L’obiettivo degli organizzatori resta quello di alternare nomi storici della musica italiana e nuove voci della scena contemporanea, mantenendo il Concertone come uno spazio di racconto collettivo più che come semplice evento musicale.

Tra gli artisti già annunciati figurano diversi big della scena musicale italiana come Geolier, Irama, Rkomi, Rocco Hunt, Fulminacci, Niccolò Fabi, Levante, Ermal Meta, Ministri, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Sissi ed Emma Nolde. A questi si aggiunge anche Riccardo Cocciante, uno dei più grandi artistici della musica italiana, e la band dei Litifiba.

Conduzione e formula dell’evento

Alla conduzione del Concertone sono stati scelti Pierpaolo Spollon e Arisa, affiancati da BigMama, che torna così a ricoprire un ruolo già sperimentato nelle edizioni precedenti. Una squadra che punta a mantenere il ritmo del live alternando intrattenimento e momenti di racconto legati ai temi dell’evento.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 resta il lavoro, con particolare attenzione alle trasformazioni in corso nel mondo occupazionale e all’impatto delle nuove tecnologie. Il tema scelto è "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale", sviluppato sotto il titolo guida "Il domani è ancora nostro".

Dove e quando vedere il Concertone

Il Concerto del Primo Maggio si svolgerà come sempre a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, con accesso gratuito fino a esaurimento capienza. Per chi non sarà presente fisicamente, l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3, in simulcast su Rai Radio 2 e disponibile anche su RaiPlay e Rai Italia. La diretta prenderà il via nel pomeriggio e accompagnerà il pubblico fino a tarda sera, con ore di musica dal vivo e collegamenti dal backstage.

Concerto primo maggio, il cast aggiornato

Angelica Bove

Bambole di pezza

Birthh

Casadilego

Chiello

Delia

Ditonellapiaga

Dolcenera

Dutch Nazari

Eddie Brock

Emma Nolde

Ermal Meta

Frah Quintale

Francamente

Francesca Michielin

Fulminacci

Geolier

Irama

La Niña

Lea Gavino

Levante

Litfiba

Madame

Maria Antonietta e Colombre

Mobrici

Niccolò Fabi

Nico Arezzo

Paolo Belli

Primogenito

Riccardo Cocciante

Rkomi

Rob

Rocco Hunt

Roshelle

Santamarea

Sayf

Senza Cri

Serena Brancale

Silvia Salemi

Sissi

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