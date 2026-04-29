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Concerto Primo Maggio, il cast è ufficiale: sfilata di star da Sanremo (ma c’è un grande assente)

Lo storico show musicale in occasione della Festa dei Lavoratori sta per tornare con la partecipazione di giovani talenti, grandi voci italiane e molto di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del grande Concerto del Primo Maggio di Roma, che si terrà nella splendida Piazza San Giovanni in Laterano proprio in occasione della Festa dei Lavoratori. Un evento ricco di musica e dal grande impatto sociale, pensato non solo per intrattenere chiunque vorrà partecipare e i tanti spettatori da casa, ma anche e soprattutto per richiedere un mondo del lavoro più stabile, sicuro e giustamente retribuito. Una giornata di festa alla quale parteciperà un ricchissimo cast di ospiti, molti provenienti proprio da Sanremo 2026. Scopriamo di più.

Concerto Primo Maggio, cosa vedremo e dove seguirlo

Lo slogan scelto quest’anno per il grande Concerto del Primo Maggio è "LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale". E a presentare questa importante giornata, sia dal punto di vista sociale che musicale, ci saranno tre artisti di grandissimo talento: Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. Arisa, dopo aver partecipato come ospite, tornerà sul grande palco in vesti di presentatrice, mentre Big Mama tornerà in questo importante ruolo per il terzo anno consecutivo. Accanto a loro Pierpaolo Spollon, attore dal grandissimo talento, nonché uno dei principali volti della serialità italiana.

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Le performance dei cantanti che parteciperanno saranno rigorosamente live, e sul palco si alterneranno giovani talenti della musica contemporanea e grandi voci che da decenni ci accompagnano in lungo e in largo. L’evento verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it, RaiPlay e Rai Italia. Su Rai 3 la diretta pomeridiana del concerto inizierà alle ore 15.15 e si concluderà alle ore 19.00. A seguire, il prime time comincerà alle ore 20.00 e si concluderà attorno alle ore 00.15.

Concerto Primo Maggio, il cast al completo (e il grande assente)

Anche quest’anno avremo modo di assistere alle esibizioni di un cast veramente eccezionale, con molti cantanti provenienti proprio da Sanremo 2026. All’appello mancherà però l’artista del momento: Sal Da Vinci, impegnato nella preparazione per la finale dell’Eurovision Song Contest. Ma tornando ai cantanti presenti, l’opening delle ore 13 verrà affidato a Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro. A loro si aggiungeranno poi le tre vincitrici del contest di iCompany dedicato ai progetti emergenti 1MNEXT, ovvero Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

A seguire, ecco il cast completo con tutti i cantanti che saliranno sul palco del Concerto Primo Maggio:

  • Angelica Bove
  • Bambole Di Pezza
  • Birthh
  • Casadilego
  • Chiello
  • Dardust con Davide Rossi
  • Delia
  • Ditonellapiaga
  • Dolcenera
  • Dutch Nazari
  • Eddie Brock
  • Emma
  • Emma Nolde
  • Ermal Meta
  • Frah Quintale
  • Francamente
  • Francesca Michielin
  • Fulminacci
  • Geolier
  • I Ministri
  • Irama
  • La Niña
  • Lea Gavino
  • Levante
  • Litfiba
  • Madame
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Mobrici
  • Niccolò Fabi
  • Nico Arezzo
  • Okgiorgio
  • Orchestra Popolare La Notte Della Taranta
  • Paolo Belli
  • Pinguini Tattici Nucleari
  • Primogenito
  • Riccardo Cocciante
  • Rob
  • Rocco Hunt
  • Roshelle
  • Santamarea
  • Sayf
  • Senza Cri
  • Serena Brancale
  • Silvia Salemi
  • Sissi

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